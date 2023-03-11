Палата представителей США единогласно проголосовала за рассекречивание информации о возможных связях между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией Covid-19. Теперь законопроект направлен на подпись президенту Джо Байдену.
Об этом пишет CNBC. Ранее в этом месяце Сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.
Попытки Конгресса США рассекретить разведданные о происхождении Covid-19 были предприняты после того, как Министерство энергетики с "низкой степенью достоверности" пришло к выводу, что вирус, скорее всего, "сбежал" из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая. Минэнергетики является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества США. Ранее в ведомстве не знали, как появился вирус.
ФБР также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории в Ухане, заявил Fox News ранее в этом месяце директор агентства Кристофер Рэй.
ЦРУ и еще одно неназванное агентство не определились, имеет ли вирус естественное происхождение или он был разработан в лаборатории, сообщает The Wall Street Journal, который первым сообщил новости о позиции Министерства энергетики.
Происхождение коронавируса - что известно
Вирус Covid-19 впервые был зафиксирован в Ухане (Китай) в 2019 году и стремительно распространился по всему миру. До сих пор неизвестно, как вирус передался людям. Ученые годами расходятся во мнениях по поводу того, произошел ли Covid-19 от зараженного животного, которое передало вирус людям, или же возбудитель сбежал из лаборатории в Ухане.
В 2021 году Байден приказал разведывательному сообществу предоставить обновленный анализ того, как возникла пандемия. Спецслужбы разделились во мнениях относительно того, как Covid начал распространяться среди людей, хотя они сказали, что и естественное происхождение, и утечка из лаборатории вероятны.
Четыре неназванных агентства в этом отчете за 2021 год пришли к оценкам с низкой степенью достоверности о том, что вирус передало людям инфицированное животное. Разведывательное сообщество согласилось с тем, что Covid не разрабатывался как биологическое оружие, и большинство агентств считают, что вирус не был создан с помощью генной инженерии.
Тем не менее, в разведке США продолжают работать над исследованием тезиса о лабораторное происхождение Covid-19. Хотя, как пишет CNN, такое предположение все еще является меньшинством в разведывательном сообществе.
Доктор Энтони Фаучи и доктор Фрэнсис Коллинз, бывшие руководители Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и Национального института здравоохранения соответственно, утверждают, что Covid-19, скорее всего, передался от зараженного животного людям. Однако такое животное не было выявлено спустя три года после начала пандемии.
Республиканцы в Палате представителей призвали Фаучи, Коллинза и других бывших и нынешних чиновников здравоохранения дать показания о происхождении пандемии.
Китай отрицает, что вирус вышел из лаборатории. Представитель министерства иностранных дел Мао Нин указал на отчет Всемирной организации здравоохранения, опубликованный в марте 2021 года, в котором говорится, что лабораторное происхождение пандемии "считается крайне маловероятным".
Но США и 12 других стран подвергли отчет ВОЗ резкой критике, потому что у экспертов, которые его написали, не было доступа к полным, оригинальным данным и образцам.
В день публикации доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что все гипотезы о происхождении пандемии находятся на рассмотрении и необходимы дальнейшие исследования. На прошлой неделе Тедрос призвал Пекин быть более прозрачным. Он также призвал США поделиться любой имеющейся у них информацией о происхождении пандемии.
Между тем Всемирная организация здравоохранения признала, что расследование происхождения коронавируса "зашло в тупик". Отказ Китая предоставить необходимый доступ и данные заморозил попытки понять, что произошло в первые дни пандемии. Тем не менее в ВОЗ заявили, что их эксперты продолжают работать над определением происхождения COVID-19.
Тем временем, спецкомитет Конгресса США начал слушания по вопросу о происхождении коронавируса. Экс-руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд ометил, что у версии природного происхождения коронавируса до сих пор нет научного объяснения. Но профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго заявил, что природное происхождение коронавируса все же остается одной из самых правдоподобных версий.