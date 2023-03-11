Попытка Конгресса рассекретить разведданные о происхождении COVID-19 была предпринята после того, как Минэнергетики США пришло к выводу, что вирус, скорее всего, "сбежал" из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая.

Палата представителей США единогласно проголосовала за рассекречивание информации о возможных связях между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией Covid-19. Теперь законопроект направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом пишет CNBC. Ранее в этом месяце Сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.

Попытки Конгресса США рассекретить разведданные о происхождении Covid-19 были предприняты после того, как Министерство энергетики с "низкой степенью достоверности" пришло к выводу, что вирус, скорее всего, "сбежал" из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая. Минэнергетики является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества США. Ранее в ведомстве не знали, как появился вирус.

Видео дня

ФБР также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории в Ухане, заявил Fox News ранее в этом месяце директор агентства Кристофер Рэй.

ЦРУ и еще одно неназванное агентство не определились, имеет ли вирус естественное происхождение или он был разработан в лаборатории, сообщает The Wall Street Journal, который первым сообщил новости о позиции Министерства энергетики.

Происхождение коронавируса - что известно

Вирус Covid-19 впервые был зафиксирован в Ухане (Китай) в 2019 году и стремительно распространился по всему миру. До сих пор неизвестно, как вирус передался людям. Ученые годами расходятся во мнениях по поводу того, произошел ли Covid-19 от зараженного животного, которое передало вирус людям, или же возбудитель сбежал из лаборатории в Ухане.

В 2021 году Байден приказал разведывательному сообществу предоставить обновленный анализ того, как возникла пандемия. Спецслужбы разделились во мнениях относительно того, как Covid начал распространяться среди людей, хотя они сказали, что и естественное происхождение, и утечка из лаборатории вероятны.

Четыре неназванных агентства в этом отчете за 2021 год пришли к оценкам с низкой степенью достоверности о том, что вирус передало людям инфицированное животное. Разведывательное сообщество согласилось с тем, что Covid не разрабатывался как биологическое оружие, и большинство агентств считают, что вирус не был создан с помощью генной инженерии.

Тем не менее, в разведке США продолжают работать над исследованием тезиса о лабораторное происхождение Covid-19. Хотя, как пишет CNN, такое предположение все еще является меньшинством в разведывательном сообществе.

Доктор Энтони Фаучи и доктор Фрэнсис Коллинз, бывшие руководители Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и Национального института здравоохранения соответственно, утверждают, что Covid-19, скорее всего, передался от зараженного животного людям. Однако такое животное не было выявлено спустя три года после начала пандемии.

Республиканцы в Палате представителей призвали Фаучи, Коллинза и других бывших и нынешних чиновников здравоохранения дать показания о происхождении пандемии.

Китай отрицает, что вирус вышел из лаборатории. Представитель министерства иностранных дел Мао Нин указал на отчет Всемирной организации здравоохранения, опубликованный в марте 2021 года, в котором говорится, что лабораторное происхождение пандемии "считается крайне маловероятным".

Но США и 12 других стран подвергли отчет ВОЗ резкой критике, потому что у экспертов, которые его написали, не было доступа к полным, оригинальным данным и образцам.

В день публикации доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что все гипотезы о происхождении пандемии находятся на рассмотрении и необходимы дальнейшие исследования. На прошлой неделе Тедрос призвал Пекин быть более прозрачным. Он также призвал США поделиться любой имеющейся у них информацией о происхождении пандемии.

Между тем Всемирная организация здравоохранения признала, что расследование происхождения коронавируса "зашло в тупик". Отказ Китая предоставить необходимый доступ и данные заморозил попытки понять, что произошло в первые дни пандемии. Тем не менее в ВОЗ заявили, что их эксперты продолжают работать над определением происхождения COVID-19.

Тем временем, спецкомитет Конгресса США начал слушания по вопросу о происхождении коронавируса. Экс-руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд ометил, что у версии природного происхождения коронавируса до сих пор нет научного объяснения. Но профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго заявил, что природное происхождение коронавируса все же остается одной из самых правдоподобных версий.

Вас также могут заинтересовать новости: