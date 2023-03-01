Часть американских экспертов уверены, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.

Пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью каналу Fox News.

"ФБР уже давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане", – заявил он, соглашаясь с недавним отчетом Министерства энергетики США, где был аналогичный вывод.

По словам главы ФБР, власти Китая делают все возможное, чтобы помешать и запутать расследование причин эпидемии.

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В то же время правительство Китая, комментируя эту информацию, заявило о "крайне маловероятном" сценарии с утечкой вируса из лаборатории. Как пояснила официальный спикер МИД Китая Мао Нин, эксперты ВОЗ посещали китайские лаборатории и не нашли подтверждений этой версии.

"Соответствующие стороны должны прекратить раздувать аргумент об "утечке из лаборатории", прекратить клеветать на Китай и прекратить политизировать проблему отслеживания [источников появления вируса]", – заявила спикер.

Происхождение коронавируса – что известно

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что американское Министерство энергетики подало в Белый дом и Конгресс новый служебный отчет, где причиной появления коронавируса названа утечка из китайской биолаборатории.

В отчете отмечается, что ФБР и Минэнерго пришли к одинаковым выводам разными путями. Однако есть еще четыре американских госагентства, которые склоняются к естественному происхождению вируса.

Американский канал CNN попытался разобраться в вопросе и выяснил, что разведывательные службы США продолжают работать над вопросом происхождения коронавируса. При этом "лабораторная версия" по-прежнему поддерживается меньшинством экспертов.

ВОЗ утверждает, что официальное расследование причин появления коронавируса "зашло в тупик". Причем организация прямо указала, что расследование застопорилось из-за Китая, не желающего открыть доступ экспертам.

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