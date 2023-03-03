ВОЗ не отказалась от каких-либо гипотез происхождения пандемии COVID-19.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают работать над определением происхождения COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Reuters. "ВОЗ не отказалась от каких-либо гипотез об определении источников пандемии COVID-19", - заявил Тедрос.

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове выразила разочарование тем, что США не поделились с ВОЗ дополнительной информацией из отчетов, в которых говорится о происхождении коронавируса.

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Она призвала страны, учреждения и исследователей, у которых есть какие-либо данные о происхождении пандемии, поделиться ими.

"У нас нет полного ответа на вопрос, как началась эта пандемия", - сказала она.

По мнению Ван Керкхове, важно изучать коронавирусы у животных, и то, как люди контактируют с этими животными.

"Работа в этом направлении продолжается: исследования о людях, животных и их взаимодействии, а также изучение потенциальных нарушений биобезопасности и биозащиты любой из лабораторий, которые работали с коронавирусами. Особенно там, где были выявлены первые случаи: в Ухане или в других местах", - сказала она.

Откуда взялся COVID-19

С целью установить происхождение коронавируса в январе 2021 года команда международных экспертов ВОЗ прибыла в Китай, однако власти не предоставили им данные о первых случаях заражения.

При этом сообщалось, что предварительные результаты исследований экспертов ВОЗ указывают на то, что на самом деле коронавирус начал распространяться на два месяца раньше, чем официально известно, то есть еще в конце 2019 года.

Власти США неоднократно призывали Китай обнародовать данные о происхождении COVID-19, но этого он так и не сделал. А 15 февраля этого года в ВОЗ признали, что расследование происхождения коронавируса "зашло в тупик" из-за того, что китайская сторона не предоставляет никакой информации.

А 1 марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

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