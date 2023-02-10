При этом ученые отметили, что важно соблюдать бдительность и следить за ситуацией.

Согласно новому анализу ученых, во время всплеска инфицирования коронавирусом в Китае не появилось ни одного нового варианта болезни.

В конце 2022 года власти страны отменили "политику нулевого ковида" из-за протестов, что привело к молниеносной крупнейшей вспышке заболеваемости и почти 60 тыс. подтвержденных смертей чуть больше чем за месяц, передает Sky News.

Согласно анализу ученых, два уже существующих подварианта коронавируса Oмикрон - BA.5.2 и BF.7, стали причиной всплеска случаев заболевания в Китае. Именно на них пришлось более 90% случаев заражения в Пекине в период с 14 ноября по 20 декабря.

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Хотя исследование было сосредоточено на столице, его авторы отметили, что картина отображает реальное положение дел с общенациональной вспышкой коронавируса из-за особенностей населения города и того, как передается вирус.

Профессор Джордж Гао из Института микробиологии Китайской академии наук сказал: "Учитывая влияние, которое варианты оказали на ход пандемии, было важно выяснить, не появились ли новые после изменений в китайской COVID-политике профилактики и контроля".

"Анализ показывает, что два известных подвида Омикрона, а не новые варианты, спровоцировали нынешний всплеск в Пекине и, вероятно, в Китае в общем", - подчеркнул он.

При этом Гао отметил, что в связи с продолжающимся масштабным распространением COVID-19 в Китае важно, чтобы ученые и дальше внимательно следили за ситуацией, "чтобы любые новые варианты, которые могут появиться, обнаруживались как можно раньше".

Ситуация с коронавирусом в Китае

За счет жесткого карантина в Китае почти три года удавалось держать на относительно низком уровне заболеваемость коронавирусом. Однако в декабре 2022 года Пекин решил снять большинство карантинных ограничений из-за экономических проблем, вызванных этими ограничениями. После этого заболеваемость коронавирусом в стране стремительно возрасла.

По некоторым данным, в пиковые дни декабря прошлого года заболеваемость коронавирусом в Китае могла достигать 37 млн человек в сутки.

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