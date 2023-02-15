Отказ Китая предоставить необходимый доступ и данные заморозил попытки понять, что произошло в первые дни пандемии.

Расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении COVID-19 застопорилось из-за трудностей в сотрудничестве с Китаем по этому вопросу.

Как пишет Рolitico, теория об утечке COVID-19 из лаборатории, никуда не делась, однако она нуждается в дальнейшем изучении и новых данных.

Научная группа по исследованию происхождения коронавируса, в июне 2022 года призвала к новым исследованиям, включая аудит лабораторий, близких к тому месту, где была зарегистрирована первоначальная вспышка в Ухане. Однако второй этап расследования был отложен. А теперь стало известно, что технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове заявила, что "второго этапа нет".

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"Китай должен предоставить доступ и информацию, чтобы был второй этап, и если этого не будет, то усилия по выяснению происхождения коронавируса будут в тупике", - сказал представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

"Мы очень хотим иметь возможность работать там с нашими коллегами. Это действительно глубокое разочарование", - прокомментировала Ван Керхове.

Расследование происхождения коронавируса

ВОЗ опубликовала доклад о происхождении вируса после поездки экспертов организации в Ухань в марте 2021 года. Они не смогли установить источник коронавируса, но наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное.

14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не довольны исследованием ВОЗ о распространении коронавируса в мире, и призвал продолжить работу. Также в мае 2021 года Белый дом призывал ВОЗ поддержать независимое экспертное расследование происхождения COVID-19, которое было бы свободным от вмешательств и политизации.

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