Такая теория не имеет весомых подтверждений, поэтому ее пока не воспринимают на серьезном уровне.

В разведке США продолжают работать над исследованием тезиса о лабораторное происхождение Covid-19. Как сообщает в своем материале CNN, такое предположение все еще является меньшинством в разведывательном сообществе.

Недавно WSJ со ссылкой на Министерство энергетики США опубликовал вывод, что коронавирус вероятно "сбежал" из лаборатории в Ухане. Такое мнение подтвердили и в ФБР. Однако разведывательное сообщество Штатов не уверены на счет этого, ведь есть слишком мало подтверждений, чтобы опровергнуть естественное происхождение Covid-19.

"Три источника сообщили CNN, что вариант Министерства энергетики был частично основан на информации об исследованиях, которые проводились в китайских центрах контроля заболеваний в Ухане, Китай, которые изучали вариант коронавируса примерно во время вспышки", - говорится в материале.

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А вот другие разведывательные службы не считают, что эти данные являются весомым доказательством для подтверждения утечки вируса Covid-19 из лаборатории в Ухане.

Кроме этого CNN обратилась за комментариями к должностным лицам. Два неназванных источника в Демократической партии преуменьшили оценку Министерства энергетики, опираясь на выводы более важных агентств в разведывательном сообществе. Они то проверяли эту информацию, но так и не изменили своей позиции.

В то же время республиканцы отмечают, что Китай до сих пор скрывает критически важную информацию, которая бы помогла в расследовании лабораторного или естественного происхождения коронавируса.

Представитель китайского МИД Мао Кин негативно отреагировал на критику Пекина:

"Заинтересованные стороны должны прекратить разжигать споры о лабораторных утечках, прекратить порочить Китай и прекратить политизировать вопрос о происхождении вируса", — сказал представитель в понедельник, 27 февраля.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, вновь обвинил Китай в отсутствии сотрудничества по вопросу утечек коронавируса.

"Китай с самого начала блокирует доступ международных исследователей и членов глобального сообщества здравоохранения к информации, необходимой им для понимания происхождения Covid-19", - сказал Прайс.

Расследование утечек коронавируса: что известно

В конце 2019-го года Covid-19 распространялся в Китае, а затем перешел и на остальную часть мира. В частности в Украине карантин с жесткими ограничениями начался в середине марта, а сбавил свои обороты только летом.

В марте 2021-го года исследователи ВОЗ поехали в Ухань с целью изучить возможный источник происхождения вируса. Тогда они не смогли его установить, однако представили четыре сценария передачи вируса человеку.

В США не были довольны работой ВОЗ и в мае 2021-го призвали продолжить работать над исследованиями.

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