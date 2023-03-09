У мира до сих пор нет четкого ответа на вопрос о том, откуда произошел коронавирус.

В США спецкомитет Конгресса начал слушания по вопросу о происхождении коронавируса.

В спецкомитете выступил экс-руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд. Он является сторонником версии о лабораторном происхождении COVID-19, передает Би-би-си. Он ометил, что у версии природного происхождения коронавируса до сих пор нет научного объяснения.

На мысль о неприродном происхождении коронавируса навело то, что коронавирус пошел из рынка в Ухане, который находится близко от Института вирусологии, где в то время изучали коронавирус. Как прокомментировал Редфилд, там как раз и проводились те самые исследования.

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При этом, как отметил профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго, природное происхождение коронавируса все же остается одной из самых правдоподобных версий.

Споры о происхождении коронавируса

Установить источник коронавируса пытались специалысты ВОЗ еще в 2021 году. Однако Китай отказал им в предоставлении исходных данных и информации о нулевом пациенте. Именно тогда зародились подозрения о том, что коронавирус появился из китайской лаборатории.

15 февраля этого года ВОЗ признала, что расследование о происхождении коронавируса "зашло в тупик".

1 марта директор ФБР Кристофер Рей заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, произошла из-за утечки этого вируса из лаборатории в китайском Ухане.

При этом ведущие науные специалисты отметили, что на самом деле нет никаких новых доказательств, подтверждающих догадку о лабораторном происхождении COVID-19.

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