Белый дом и Конгресс недавно получили новый отчет о возможном происхождении коронавируса.

Распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей болезнь COVID-19, вероятно, стало результатом случайной утечки образца вируса из китайской научной лаборатории в Ухане. К такому выводу пришли эксперты Министерства энергетики США, пишет The Wall Street Journal.

Американское Министерство (Департамент) энергетики отвечает не за вопросы энергоснабжения в стране, а за вопросы ядерной и энергетической безопасности. В структуру министерства входят крупные научные лаборатории – в основном энергоатомного профиля, но есть и те, что специализируются на исследованиях в сфере биологии.

Недавно Министерство энергетики передало в Белый дом и Конгресс секретный разведывательный отчет, в котором содержатся новые выводы о причинах начала пандемии COVID-19.

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В отчете подчеркивается, что разведывательные структуры США так и не пришли к единому мнению о происхождении вируса. Однако Министерство энергетики пересмотрело свои прежние оценки и теперь солидарно с ФБР, где полагают, что вирус просочился за пределы китайской лаборатории "в результате несчастного случая".

Отмечается, что ФБР и Минэнерго пришли к одинаковым выводам разными путями. Тем не менее, четыре других агентства пока склоняются к естественному происхождению вируса.

Выводы Министерства энергетики были сделаны на основе новых разведывательных данных. Однако люди, прочитавшие секретный отчет, заявили, что вывод был сделан с "низкой степенью достоверности".

Несмотря на отсутствие в американском разведывательном сообществе единого мнения о происхождении вируса, сторонники лабораторной и естественной теорий солидарны в одном – вирус не был целенаправленно создан как биологическое оружие.

Пандемия коронавируса – последние новости

Начавшаяся в конце 2019 года в Китае и охватившая остальной мир в 2020 году эпидемия коронавируса к настоящему времени заметно ослабла. Последняя крупная вспышка была зафиксирована этой зимой в Китае, который после почти трех лет решил резко отменить все карантинные ограничения.

Вирус продолжает мутировать, но его новые версии уже не приносят столько смертей, как было в начале эпидемии. В январе Минздрав Украины сообщил, что в стране выявлен новый штамм – "кракен".

Между тем Всемирная организация здравоохранения признала, что расследование происхождения коронавируса "зашло в тупик". Отказ Китая предоставить необходимый доступ и данные заморозил попытки понять, что произошло в первые дни пандемии.

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