Что произойдет, если пить чай каждый день: диетолог раскрыла все преимущества

Даже одна чашка в день этого напитка может принести большую пользу здоровью.

Когда речь заходит о самом популярном кофеиносодержащем напитке, можно предположить, что кофе занимает первое место, но на самом деле этот титул принадлежит чаю.

При этом чай способен предложить очень много пользы здоровью, сказала диетолог Дженна Вольпе, пишет Realsimple. Она рассказала, что каждый вид чая уникален с точки зрения питательного профиля и того, что он содержит.

"Например, чай из листьев крапивы и хвоща, содержит кальций, железо, кремний, а чаи из гибискуса и шиповника богаты витамином С. Большинство из них содержат антиоксиданты, а некоторые - кофеин", - объяснила Вольпе.

Черный чай является одним из самых популярных. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, чашка черного чая почти не содержит калорий, макронутриентов, а также витаминов и минералов. Но это не означает, что в нем нет питательных веществ. Как установили исследования, порция этого чая содержит 35,6 миллиграммов (мг) кофеина и антиоксиданты.

Диетолог отметила, что другие чаи - зеленый, белый и улун различаются по антиоксидантному составу, поскольку каждый из них собирается и обрабатывается по-разному.

По ее словам, зеленый и белый чай содержат наибольшее количество антиоксидантов, поскольку они менее ферментированы по сравнению с черным и улунским чаем.

В исследовании ученые сравнили антиоксидантный профиль 30 различных чайных настоев и обнаружили, что зеленый чай содержит наибольшее количество катехинов. А катехины в чае помимо антиоксидантных свойств, обладают противовоспалительными свойствами и могут оказывать терапевтическое действие при неврологических, сердечно-сосудистых и других заболеваниях.

Что произойдет, если пить чай каждый день

"Практически каждый вид травяного чая обладает некоторыми полезными для здоровья свойствами и возможности ежедневного употребления чая безграничны", - подчеркнула Вольпе.

Очевидным преимуществом является накопление антиоксидантов при регулярном употреблении чая. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повреждать клетки, тем самым защищая организм и потенциально снижая риск развития некоторых заболеваний.

"Для большинства людей ежедневное употребление чая, богатого антиоксидантами может помочь уменьшить воспаление, замедлить старение клеток, улучшить здоровье сердца, ускорить метаболизм, поддержать пищеварение и многое другое", - перечислила диетолог.

Однако, нужно отметить несколько важных моментов. Во-первых, то, что вы добавляете в чай, может нивелировать его полезные свойства. "Например, чай обладает противовоспалительными свойствами, а сахар - провоспалительными, сводя на нет некоторые преимущества", объяснила диетолог.

Кроме того, некоторые люди могут быть чувствительны к кофеину, содержащемуся во многих видах чая. Хотя чай, как правило, содержит меньше кофеина, чем кофе, его количество может накапливаться, если вы выпиваете несколько чашек чая или других напитков, содержащих кофеин, в течение дня, отметила специалист.

Ранее ученые назвали чай № 1 для нормализации пищеварения. Они рассказали, что этот чай не только нормализует работу кишечника, но и позаботится о сердце, весе и уровне сахара в крови.

Кроме того, все больше исследований показывают, что чай поддерживает здоровье многих систем организма, от мозга и сердца до мышечной силы с возрастом. В новом обзоре Института исследований чая Китайской академии сельскохозяйственных наук говорится, что чай, особенно зеленый, помогает бороться с серьезными заболеваниями.

