Что на самом деле полезно для сердца: ученые поставили точку в споре о диетах

Сердцу нужны не низкоуглеводные диеты или диеты с низким содержанием жиров, говорят ученые.

Масштабное исследование американских ученых выяснило, что для здоровья сердца решающее значение имеет не низкоуглеводная или нежирная диета, а качество продуктов в рационе, пишет ScienceAlert.

Исследование ученых Гарвардского университета, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, охватило почти 200 тысяч мужчин и женщин в США. За участниками наблюдали около 30 лет, а общая продолжительность анализа превысила 5,2 миллиона человеко-лет. Все они были медицинскими работниками, что, с одной стороны, может ограничивать репрезентативность выборки, но с другой - повышает достоверность самооценок по питанию.

Что выяснили ученые

Результаты показали, что не все низкоуглеводные или нежирные диеты одинаково полезны для сердечно-сосудистой системы. Если рацион содержит чрезмерное количество обработанных продуктов, животных белков или жиров и в то же время беден овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, долгосрочная польза для сердца будет минимальной - даже если формально такая диета считается "низкоуглеводной" или "нежирной".

"Сосредоточение только на составе питательных веществ без учета качества продуктов может не привести к пользе для здоровья", – подчеркнул руководитель исследования, эпидемиолог Чжиюань Ву.

Участники, которые придерживались сбалансированного и разнообразного питания с достаточным количеством макронутриентов, имели более высокий уровень "хорошего" холестерина, более низкие показатели жиров в крови и меньшие маркеры воспаления. Кроме того, у них фиксировали существенно более низкий риск развития ишемической болезни сердца, которая является наиболее распространенной причиной инфаркта.

По словам Ву, фокус на общем качестве рациона дает людям большую гибкость в выборе стиля питания в соответствии с личными предпочтениями.

Дискуссия "углеводы против жиров" уже не актуальна

Комментируя результаты, кардиолог Йельского университета Гарлан Крумгольц отметил, что новые данные помогают выйти за пределы многолетнего спора о преимуществах низкоуглеводных или нежирных диет.

"Самым важным для здоровья сердца является качество продуктов. Независимо от того, снижает ли человек потребление углеводов или жиров, акцент на растительной пище, цельнозерновых продуктах и полезных жирах связан с лучшими сердечно-сосудистыми результатами", - подчеркнул он.

Что это означает на практике

Авторы исследования подчеркивают: строгий подсчет калорий, жиров или углеводов может быть не так важен, как выбор менее обработанных продуктов и увеличение в рационе доли растительной пищи.

Таким образом, главный вывод ученых прост: секрет здоровья сердца заключается не в модных диетических ограничениях, а в системном подходе к качеству ежедневного питания.

