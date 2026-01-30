Что пить, чтобы поддержать здоровье: ученые назвали самый лучший напиток

Ученые отметили, что этот напиток полезен всем системам и органам человека.

Все больше исследований показывают, что чай поддерживает здоровье многих систем организма, от мозга и сердца до мышечной силы с возрастом.

В новом обзоре Института исследований чая Китайской академии сельскохозяйственных наук говорится, что чай, особенно зеленый, помогает бороться с серьезными заболеваниями, пишет Earth.

Дело в том, что чайные листья содержат полифенолы, а катехины составляют одну из основных групп этих полифенолов. Зеленый чай содержит большое количество катехинов.

Зеленый чай также содержит кофеин и аминокислоту теанин, которая может проникать в мозг и способствует расслаблению и концентрации внимания.

Как чай поддерживает сердце

Ученые связывают употребление чая с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что зеленый и черный чай могут снижать уровень "плохого" холестерина и уменьшать кровяное давление.

Соединения чая также улучшают функцию кровеносных сосудов, поддерживая активность оксида азота. Улучшение кровотока снижает нагрузку на сердце. Крупномасштабные исследования показали более низкий уровень смертности среди людей, регулярно пьющих чай. Наиболее выраженное снижение риска наблюдается в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.

Потребление около двух чашек в день приносит явную пользу. Но и более высокое потребление не вредно для большинства здоровых взрослых.

Помогает контролировать вес и уровень сахара в крови

Чай поддерживает метаболизм и контроль веса. Катехины помогают уменьшить усвоение жиров и увеличить расход энергии.

Исследования показали снижение массы тела и количества жира в организме у взрослых с избыточным весом после регулярного употребления зеленого чая. Также наблюдаются улучшения в уровнях холестерина и маркерах окислительного стресса.

Употребление чая также связано с более низким риском развития диабета 2 типа. Зеленый чай поддерживает чувствительность к инсулину и снижает увеличение веса.

Здоровье мозга и мышц

Чай поддерживает здоровье мозга, особенно в пожилом возрасте. Исследования показали улучшение памяти и мыслительных способностей у пожилых людей, которые часто пьют чай.

В таких группах также наблюдается снижение уровня маркеров, связанных с болезнью Альцгеймера. Теанин может снижать стресс и поддерживать связь между нервными клетками.

Здоровье мышц также улучшается благодаря употреблению чая. Катехины помогают уменьшить распад мышц и повысить силу.

Употребление чая уменьшает воспаление

Употребление зеленого чая снижает такие маркеры, как С-реактивный белок и фактор некроза опухоли альфа. Снижение воспаления поддерживает здоровье сердца и метаболический баланс.

Чай также обладает антибактериальным и противовирусным действием. Катехины могут блокировать рост бактерий во рту, уменьшая зубной налет и заболевания десен.

Противовирусная активность проявляется в отношении вирусов гриппа и других респираторных вирусов. Полоскание горла растворами катехинов чая снижает уровень инфицирования у пожилых людей.

