Какие добавки лучше не пить с зеленым чаем: фармацевт назвала 4

Те же самые соединения, которые делают зеленый чай таким полезным, могут мешать усвоению и метаболизму лекарств и добавок организмом.

Зеленый чай богат мощными антиоксидантами, связанными с многочисленными преимуществами для здоровья - от поддержания здоровья сердца до помощи в контроле веса.

Но есть один нюанс: те же самые соединения, которые делают зеленый чай таким полезным, могут мешать усвоению и метаболизму лекарств и добавок организмом, предупредила доктор фармацевтических наук Ребекка Эмч, пишет Eatingwell.

Какие добавки могут плохо сочетаться с зеленым чаем

1. Добавки железа

Видео дня

Исследования показывают, что зеленый чай препятствует усвоению железа, особенно негемового железа - формы, содержащейся в растительной пище и уже плохо усваиваемой организмом. Это связано с соединениями, содержащимися в зеленом чае, такими как дубильные вещества, фитаты, кальций и некоторые полифенолы.

Если вы принимаете добавки, содержащие железо, лучше, как выяснили исследования, подождать 1-2 часа после употребления зеленого чая, чтобы обеспечить максимальное усвоение.

2. Добавки на основе стимуляторов

Исследования установили, что зеленый чай естественным образом содержит кофеин, около 30 миллиграммов на чашку. Это все равно может накапливаться, особенно если вы принимаете добавки, содержащие кофеин, такие как предтренировочные комплексы, таблетки с кофеином или средства для похудения. "Сочетание зеленого чая со стимуляторами приводит к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления, возбуждению нервной системы и симптомам тревоги", - объяснила Эмч.

Помимо кофеина, зеленый чай также содержит теофиллин и теобромин, мягкие стимуляторы центральной нервной системы, которые могут еще больше усиливать его стимулирующее действие.

Чтобы избежать рисков, старайтесь распределять прием зеленого чая и добавок с кофеином во времени. Также следите за общим суточным потреблением кофеина, чтобы не превышать безопасные пределы.

3. Витамины группы В

Зеленый чай может препятствовать усвоению некоторых витаминов группы В, особенно фолиевой кислоты и витамина В12, из-за содержания кофеина и полифенолов. В частности, катехины в зеленом чае могут снижать способность организма преобразовывать фолиевую кислоту - дополнительную форму витамина - в ее биологически активную форму.

В качестве меры предосторожности, может быть целесообразно принимать добавки с витаминами группы В в другое время, чем зеленый чай, для обеспечения оптимального усвоения.

4. Добавки, разжижающие кровь

Препараты, разжижающие кровь, такие как варфарин, взаимодействуют с витамином К. Зеленый чай содержит умеренное количество витамина К, который может нейтрализовать действие препаратов и добавок, разжижающих кровь, при употреблении в больших количествах, объяснила Эмч.

Другие новости о зеленом чае

Недавно кардиолог дал ответ, можно ли пить зеленый чай при высоком давлении. Кроме того, кардиолог рассказал, безопасно ли пить его каждый день, если у вас гипертония.

Вас также могут заинтересовать новости: