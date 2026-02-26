Далеко не вся замороженная рыба безопасна для здоровья.

Замороженная рыба - популярный продукт для ежедневного рациона, но не вся она одинаково безопасна. Врач Киевского Центра контроля и профилактики заболеваний Андрей Косинов рассказал УНИАН, какие признаки сигнализируют о нарушении условий хранения, о чем может свидетельствовать цвет замороженной рыбы и на что влияет страна происхождения продукта.

Какую замороженную рыбу лучше покупать, а от какой нужно отказаться

По словам Косинова, начинать стоит прежде всего с места покупки. Врач объяснил, какую замороженную рыбу лучше всего покупать - по его мнению, нужно выбирать замороженную рыбу в крупных магазинах или супермаркетах, где есть отдельный рыбный отдел и большой оборот товара. Там продукция не залеживается неделями или месяцами и хранится с соблюдением необходимых условий. А вот покупать рыбу "с рук" или на стихийных точках, особенно в теплое время года, - рискованно.

"Если рыба в упаковке, обязательно обратите внимание на маркировку Quick Frozen или IQF. Это означает шоковую заморозку. То есть рыбу замораживают очень быстро, часто сразу после вылова, еще на судне. Важно, чтобы рыба не размораживалась и не замораживалась повторно. На качественной замороженной рыбе должен быть только тонкий защитный слой льда, который предотвращает окисление. Нормально, если он составляет до 10% от веса рыбы. Если вы видите толстый слой льда, больше самой рыбы - скорее всего она уже разморозилась и замерзала несколько раз", - предупредил специалист.

Также он добавил, что важно, чтобы тушка или филе сохранили естественную, анатомическую форму, были цельными и "не слиплись в один большой "монолит", который невозможно разделить. Кроме этого, рыба не должна иметь повреждений или желтых пятен.

"Лучше смотреть на страну вылова и происхождение. Например, в скандинавских странах хорошо налажен лабораторный контроль, поэтому такая рыба обычно более качественная. Еще один момент – расстояние. Если хочется купить рыбу, которая была заморожена относительно недавно, лучше выбирать страны, ближе к Европе. Это надежнее, чем когда рыба преодолела полмира, например из Канады или тому подобное", – отметил врач.

Как определить свежесть рыбы после размораживания

Прежде всего Косинов объяснил, как понять, что замороженная рыба испортилась. Он говорит, что после размораживания стоит внимательно оценить продукт:

"Если из рыбы вытекает много воды, мясо становится "ватным", а запах неприятный, это свидетельствует о низком качестве или нарушении условий хранения".

По словам эксперта, такая рыба может и не вызвать мгновенного отравления, но риск проблем со здоровьем значительно возрастает. Основные угрозы при употреблении некачественной рыбы – это бактериальные инфекции, самые распространенные из которых – сальмонеллез и листериоз. Реже встречается клостридиум, но он особенно опасен, ведь может привести к ботулизму.

Отдельная опасность для рыбы - паразиты, если она была недостаточно проморожена. Речь идет, в частности, об анизакидозе, который обычно проявляется болью в животе, тошнотой и рвотой, а также о заражении широким лентецом.

Еще одна угроза – пищевые токсикоинфекции, в частности гистаминовое отравление. Оно чаще всего встречается в жирной рыбе, такой как скумбрия или тунец. Первые симптомы могут появиться быстро: учащенное сердцебиение, зуд, головная боль, впоследствии - тошнота, рвота, боль в животе, аллергические реакции и повышение температуры.

"Особую осторожность нужно проявлять, если готовите детям, беременным, людям пожилого возраста и пациентам с пониженным иммунитетом. Поэтому лучше выбирать, я уже говорил, в крупных магазинах, где товарооборот очень большой и она там не лежит годами или месяцами", - подчеркнул врач.

Есть определенные признаки испорченной замороженной рыбы, о которых напомнил специалист. Так, в первую очередь он назвал желтые пятна, которые являются признаком окисления жира, что обычно характерно для жирных видов: сельди, скумбрии.

"Например, лосось должен быть равномерного розово-оранжевого оттенка без серых участков. Минтай - чисто белый, без желтизны, а хек - светло-серый или белый. Серые пятна, темные зоны или неравномерная окраска также свидетельствуют о том, что такая рыба залежалась", - пояснил Косинов.

Также врач подчеркнул, что после размораживания важно сразу оценить запах. Качественная рыба имеет нейтральный, свежий аромат. Если же появляется резкий или аммиачный запах, такую рыбу употреблять нельзя. Такой же вывод нужно сделать, если рыба разваливается после размораживания.

"И не менее важно правильно ее размораживать. Лучший вариант - медленно, например в холодильнике. Не размораживайте рыбу в теплой воде или на батарее. Во-первых, так вы испортите текстуру, а во-вторых - этим вы "украдете" полезные качества", - отметил специалист.

Как выбрать замороженный хек, минтай и скумбрию

Косинов рассказал, что покупатель имеет полное право обратиться к менеджеру или работнику магазина, если возникают первые сомнения относительно качества рыбы, и попросить сертификат на продукцию. В нем указывается происхождение рыбы и другая важная информация. Второй важный момент - количество льда. Если в упаковке льда больше, чем самой рыбы, от покупки лучше отказаться.

"Во-первых, вы переплачиваете за воду. Во-вторых, это почти наверняка свидетельствует о повторном размораживании и замораживании. У такой рыбы нарушается структура, теряется вкус и значительно возрастает риск проблем со здоровьем и дальнейшим", - добавил эксперт.

Специалист подчеркнул, что эти правила касаются всех видов замороженной рыбы: она также не должна иметь каких-либо "особых" дефектов.

"Здесь стоит подходить практично: если в магазине рыба выглядит нормально, без излишка льда, вы ее покупаете, а после размораживания видите, что замороженная рыба отходит от костей, она вялая, рассыпается, имеет странный или резкий запах - ее лучше не употреблять. Потенциальное лечение и вред для здоровья обойдутся значительно дороже, чем выброшенный продукт", – подытожил он.

Если же сомнения возникли уже после покупки или даже после употребления рыбы, врач говорит, что теоретически ее можно сдать на лабораторный анализ. Для этого нужно заранее позвонить, уточнить условия и узнать, какую именно часть продукта принести. Но стоит понимать: это долгий и бюрократический процесс: анализы, особенно бактериологические, могут, по мнению эксперта, длиться неделю и более.

"В случае пищевого отравления ситуацию необходимо официально фиксировать, что также требует времени и сил. Поэтому самое простое и безопасное правило - не есть то, что вызывает подозрение. Если внутреннее чувство подсказывает, что с продуктом что-то не так, лучше отказаться от него и не рисковать здоровьем", - подчеркнул врач.

справка Андрей Косинов специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Андрей Косинов - специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Занимается информационно-разъяснительной работой относительно тех или иных болезней и популяризирует здоровый образ жизни среди взрослых и детей. Читает лекции в университетах и школах на эту тематику. Также занимается проблемами вакцинации и гипертонической болезни.

