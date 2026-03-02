Кофе против чая: ученые выяснили, какой напиток на самом деле продлевает жизнь

Эксперты сравнили два самых популярных стимулятора в мире и вынесли вердикт об их влиянии на организм.

Ваша любимая чашка по утрам – это гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Клинические исследования доказывают: выбор между кофе и зеленым чаем определяет, как именно ваш метаболизм и нервная система "проснутся" сегодня. Однако разница не только в бодрости, один напиток ускоряет сжигание жиров, а другой – активирует гены долголетия, пишет издание EatingWell.

Чем полезен чай

Для тех, кто начинает свой день с чувства тревоги, зеленый чай может стать настоящим спасением. Эйвери Зенкер, магистр диетологии и сертифицированный специалист по питанию, объясняет: этот напиток содержит уникальную аминокислоту L-теанин. Она работает как естественный "мягкий переключатель" для мозга: стимулирует выработку гормонов радости, одновременно укрощая кортизол – главный гормон стресса.

Помимо ментального спокойствия, чай предлагает мощную биологическую защиту. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Nutrients, зеленый чай богат катехином EGCG. Если говорить просто, это элитный "спецотряд" антиоксидантов, который работает как щит для наших клеток. Он не просто гасит внутренние воспаления, но и замедляет процессы старения, превращая обычное чаепитие в настоящий ритуал молодости.

Забота чая достигает и глубже – до самого сердца. Регулярная чашка напитка помогает "очистить" сосуды, снижая уровень "плохого" холестерина и триглицеридов. Этот простой утренний выбор является критически важным для долголетия вашей сердечно-сосудистой системы, пишут исследователи.

Влияние кофе на организм

Для тех, кому нужен резкий старт, кофе остается фаворитом благодаря высокой концентрации кофеина. Кофеин эффективно блокирует аденозин – химическое соединение мозга, которое сигнализирует об усталости, обеспечивая ясность ума уже в первые часы после пробуждения, отмечает специалист по питанию Мег Боуман.

Более того, кофе оказался мощным метаболическим инструментом. Согласно долгосрочным данным European Journal of Medicinal Chemistry Reports, употребление черного кофе снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа на 10%. Также, по словам специалистов, напиток стимулирует выработку желчи и подвижность желудочно-кишечного тракта, что способствует лучшему пищеварению.

Несмотря на всю пользу, диетолог советует быть осторожными с добавками. Сахар, сиропы и жирные сливки способны нивелировать все природные преимущества напитков. Рекомендуют выпивать последнюю чашку кофеина примерно за 9 часов до сна, чтобы не нарушить циклы восстановления организма.

Лучший выбор – кофе или зеленый чай – действительно зависит от ваших целей в здоровье и личных предпочтений, отмечают диетологи.

