Что выпить при головной боли: названы 7 чаев, которые облегчают состояние

Травяные чаи могут снять воспаление и тошноту, вызванные головной болью.

Травяные чаи обладают свойствами, которые помогают облегчить боль, снять воспаление и тошноту, вызванные головной болью. Об этом говорится в статье Verywellhealth, содержание которой проверила врач-фармацевт Ли Веддл.

Издание назвало 7 таких чаев.

1. Имбирный чай

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале ScienceDirect, показало, что прием экстракта имбиря уменьшает мигрень и другие симптомы через два часа после начала приступа. Отмечается, что имбирь - это антиоксидант, который снижает воспаление - иммунный ответ, который может вызывать боль.

Имбирный чай часто рекомендуют при тошноте и рвоте, связанных с беременностью или химиотерапией. Он также может быть полезен при тошноте, возникающей от головной боли, пишет издание.

2. Ромашковый чай

Данные исследования 2021 года, опубликованного на страницах ScienceDirect, свидетельствуют, что определенные соединения ромашки уменьшают воспаление, следовательно, отмечается в статье, это может помочь при головной боли.

Другие исследования показали, что этот чай помогает при тревоге и депрессии, которые могут вызывать головную боль.

3. Чай из коры ивы

"Кора ивы используется как обезболивающее средство во всем мире уже более 3500 лет. Она содержит салицин, который организм расщепляет на салициловую кислоту – активный ингредиент лекарств, облегчающих боль и отек", – говорится в материале.

Есть исследования, которые показали, что кора ивы эффективна при хронической боли в спине и суставах, вызванной остеоартритом, однако, отмечается, мало прямых доказательств того, что чай из коры ивы помогает при головной боли.

4. Чай из пижмы

По мнению ученых, экстракты и чаи из пижмы (Pyrethrum) способствуют кровотоку, что может помочь справиться с мигренью.

"Существуют научные доказательства того, что регулярный прием чая из этого растения может предотвратить приступы мигрени. Хотя результаты неоднозначны, несколько исследований показали, что эта трава уменьшила количество приступов и тяжесть симптомов", - говорится в публикации.

5. Чай из гвоздики

Эти высушенные цветочные почки дерева, происходящего из Индонезии, придают чаю ароматный, острый вкус. Помимо противовоспалительных свойств, соединения, содержащиеся в гвоздике, обладают антиноцицептивными свойствами, то есть воздействуют на нервные пути и части мозга, связанные с восприятием боли. Об этом говорится в исследовании 2014 года, опубликованном на страницах ScienceDirect.

В статье указано: есть исследование, которое показало, что ароматерапия с экстрактом гвоздики облегчает послеоперационные головные боли.

6. Лавандовый чай

Есть данные, что экстракты и чаи лаванды помогают при тревоге и депрессии, а также могут улучшить качество сна.

"Хотя существует мало прямых доказательств того, что лавандовый чай облегчает головную боль, ароматерапия с этой травой может эффективно предотвращать мигрень. В одном исследовании три месяца регулярного лечения привели к менее частым и интенсивным мигреням", – пишет автор статьи.

7. Мятный чай

Многие люди используют перечную мяту для улучшения пищеварения, синдрома раздраженного кишечника, мышечного напряжения, тошноты и головной боли.

Впрочем, пишет издание, исследования не связывают напрямую мятный чай с облегчением головной боли, но экстракты могут быть эффективными. Так, ученые обнаружили, что масло перечной мяты, принятое при мигрени с помощью назального ингалятора, было таким же эффективным, как и лидокаин.

Другие исследования показали, что местное применение перечной мяты на висках может облегчить головную боль напряжения.

Безопасны ли травяные чаи

Употребление травяного чая обычно безопасно, уверяет автор, однако у некоторых людей могут быть риски. Поэтому, прежде чем пробовать принимать травяной чай при головной боли, он советует поговорить со своим врачом.

Возможные риски

Имбирь может взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

Ромашка может взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь, и седативными средствами.

Кора ивы может быть опасна для детей, во время беременности или кормления грудью. Она также может усиливать кровотечение, в частности у тех, кто имеет аллергию на аспирин.

Пижма не рекомендуется использовать во время беременности или кормления грудью. Она может вызывать побочные эффекты у людей с аллергией или чувствительностью к амброзии, а также влиять на действие определенных лекарств, в частности тех, которые используются для лечения мигрени.

Гвоздика при пероральном употреблении признана на международном уровне безопасной для детей и взрослых. Местное же применение может привести к побочным эффектам.

О рисках лаванды мало известно, поэтому ее использование для беременных или кормящих грудью женщин следует обсудить с врачом.

Употребление мяты безопасно для детей и взрослых. Вероятно, ее безопасно употреблять женщинам во время беременности или кормления грудью, хотя для подтверждения необходимы дополнительные исследования.

