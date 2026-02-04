Сколько кофе можно пить при высоком давлении: диетолог дала ответ

Кофе может кратковременно повышать кровяное давление, но это не значит, что от него нужно полностью отказаться.

Кофе может кратковременно повышать кровяное давление, особенно если человек его не пьете или если у него уже высокое кровяное давление.

Но это не значит, что гипертоникам нужно полностью отказаться от кофе, главное – умеренность, пишет профессор кафедры питания и диетологии Ньюкаслского университета Клэр Коллинз в колонке для Independent.

Что такое гипертония

Нормальное артериальное давление это 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Если ваши показатели достигают 140/90 или выше, это считается высоким давлением. Это также называется гипертонией.

Знание показателей артериального давления важно, потому что гипертония не имеет симптомов. Если ее не лечить или она плохо контролируется, риск сердечных приступов и инсультов увеличивается, а заболевания почек и сердца ухудшаются.

Как кофе влияет на артериальное давление

Кофеин в кофе - это стимулятор мышц, который у некоторых людей увеличивает частоту сердечных сокращений. Это потенциально может способствовать развитию аритмии.

Кофеин также стимулирует надпочечники к высвобождению адреналина. Это заставляет сердце биться чаще, а кровеносные сосуды сужаться, что повышает кровяное давление.

Уровень кофеина в крови достигает пика через 30 минут -2 часа после чашки кофе. Период полураспада кофеина составляет 3–6 часов, то есть за это время его концентрация в крови снизится примерно вдвое.

Влияние кофеина на артериальное давление после употребления кофе различно. Обзоры исследований сообщают об увеличении систолического артериального давления на 3–15 и диастолического артериального давления на 4–13 после употребления.

Эффект кофеина также зависит от обычного артериального давления человека. Повышение артериального давления может быть более опасным, если у человека уже имеется гипертония и заболевания сердца или печени.

Может ли кофе вызывать гипертонию

Ученые утверждают, что употребление кофе не связано с повышенным риском развития гипертонии.

