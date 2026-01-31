Что пить для нормализации работы кишечника: назван чай № 1

Этот чай не только нормализует работу кишечника, но и позаботится о вашем сердце, весе и уровне сахара в крови.

Регулярное употребление чая из гибискуса положительно влияет на здоровье сердца и кишечника.

Известно, что он снижает кровяное давление, регулирует уровень холестерина, способствует развитию полезной микрофлоры кишечника и обеспечивает ряд других преимуществ для здоровья, пишет Verywellhealth.

1. Регулирует кровяное давление

Исследования показали, что чай из гибискуса может снижать кровяное давление и даже эффективнее чем некоторые лекарства от гипертонии.

Чай из гибискуса богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Некоторые антиоксиданты также могут способствовать поддержанию здорового уровня артериального давления.

Чай из гибискуса также действует как естественное мочегонное средство, помогая организму выводить избыток жидкости и снижая артериальное давление.

Хотя он не заменяет лекарства, регулярное употребление чая из гибискуса может нормализовать уровень артериального давления.

2. Поддерживает здоровый уровень холестерина

Гибискус поддерживает здоровый уровень холестерина, благодаря богатому составу биоактивных соединений, включая антоцианы, флавоноиды и органические кислоты. Эти природные вещества известны антиоксидантными, противовоспалительными и липидоснижающими свойствами.

В одном из исследований участники с высоким уровнем холестерина, принимавшие добавки с экстрактом гибискуса всего один месяц, отметили снижение как общего холестерина, так и уровня "плохого" холестерина, который может повлечь сердечно-сосудистые заболевания.

3. Снижает воспаление

Чай из гибискуса может помочь успокоить воспаление и поддержать здоровье сердца благодаря богатому содержанию полифенолов и антоцианов. Эти антиоксиданты помогают уменьшить окислительный стресс в организме, который связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Способствует развитию полезных кишечных бактерий и улучшает пищеварение

Чай из гибискуса показал эффективность в поддержании сбалансированного и здорового микробиома кишечника. Богатый антиоксидантами, особенно антоцианами, он помогает защитить слизистую оболочку кишечника от окислительного повреждения и подавить рост вредных кишечных бактерий.

Эти же антиоксидантные свойства помогут поддерживать баланс кишечной микрофлоры, что крайне важно для пищеварения, иммунной функции и усвоения питательных веществ.

Дополнительные преимущества чая из гибискуса

Чай из гибискуса обладает преимуществами, выходящими за рамки здоровья сердца и пищеварительной системы. К дополнительным потенциальным преимуществам относятся:

контроль уровня сахара в крови;

поддержка здоровья печени;

контроль веса;

антимикробные свойства.

Ранее специалисты рассказали, что лечит гибискус. Они назвали все преимущества этого напитка для здоровья. Ученые указали, что это низкокалорийный напиток, богатый антиоксидантами и для большинства взрослых безопасно выпивать до 700 мл чая из гибискуса в день в течение до 6 недель.

