Что есть для здоровья кишечника: диетологи и врачи назвали 6 злаков

Включение в рацион этих злаков принесет огромную пользу и улучшит здоровье кишечника.

Употребление продуктов, богатых полезными для кишечника питательными веществами способствует регулярному опорожнению, помогает контролировать воспаление и поддерживать рост полезных бактерий в пищеварительном тракте.

Злаки могут быть отличным выбором для здоровья пищеварительной системы, поскольку многие из них богаты клетчаткой, растительными соединениями и другими питательными веществами, поддерживающими кишечник, пишет Health.

1. Овсянка

"Овсянка - отличный вариант для тех, у кого мало времени, но кто хочет поддерживать здоровье кишечника", - сказала гастроэнтеролог Мишель Хьюз.

Врач рекомендует овес пациентам из-за высокого содержания полезной для кишечника клетчатки. "Польза для здоровья кишечника обусловлена ​​высоким содержанием бета-глюкана, растворимой клетчатки, которая образует гелеобразное вещество, проходя через кишечник", - сказала врач.

Исследования доказали, что бета-глюкан помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, снижает риск развития болезней и помогает регулировать запоры и диарею.

2. Ячмень

Он имеет высокое содержание бета-глюкана, который метаболизируется кишечной микробиотой в короткоцепочечные жирные кислоты, которые затем служат источником энергии для клеток кишечника, поддерживают здоровый кишечный барьер и помогают регулировать воспаление.

Исследования указали, что употребление ячменя также способствует разнообразию и уменьшает дисбаланс кишечной микрофлоры, что является признаком здорового кишечника.

3. Киноа

Киноа богата питательными веществами, особенно полезными для кишечника. Как рассказала диетолог Оливия Гамильтон, киноа содержит клетчатку и белок и способствует разнообразию кишечной микрофлоры.

По данным исследований, киноа содержит полифенолы, такие как феруловая кислота, галловая кислота, кверцетин и кемпферол, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и помогают защитить клетки пищеварительной системы от окислительного повреждения.

4. Тефф

"Тефф отличается впечатляющей питательной ценностью. Он богат железом, магнием и кальцием, которые поддерживают функцию мышц кишечника и общее здоровье пищеварительной системы, а также содержит больше лизина, чем большинство злаков", - подчеркнула диетолог Кейти Хэдли.

Лизин - это незаменимая аминокислота, которая поддерживает здоровье тканей и улучшает функцию кишечного барьера.

Тефф также богат клетчаткой и белком, которые способствуют насыщению и регулированию уровня сахара в крови, и является натуральным безглютеновым продуктом.

5. Коричневый рис

"Коричневый рис - это цельное зерно, содержащее нерастворимую клетчатку, которая помогает увеличить объем стула и способствует его регулярности", - рассказала диетолог Лейклин Лампкин.

Она объяснила, что коричневый рис содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем белый рис, потому что он сохраняет отруби и зародыш - части рисового зерна, содержащие большую часть клетчатки, витаминов и минералов, что делает его лучшим выбором для здоровья кишечника.

6. Сорго

"Клетчатка в сорго поддерживает здоровую микрофлору и нормальную работу кишечника, а содержащиеся в нем антиоксиданты помогают защитить орган от окислительного повреждения", - рассказала Хэдли.

Сорго содержит больше всего клетчатки среди всех злаков: в четверти чашки сухого сорго содержится 9 граммов или 32% от суточной нормы.

Сорго также богато полифенольными антиоксидантами, которые помогают ограничить рост вредных бактерий, поддерживая при этом рост полезных кишечных бактерий.

