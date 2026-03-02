Диетологи назвали 12 продуктов, в которых кальция гораздо больше, чем в молоке

Диетологи посоветовали, что есть людям, которые не переносят лактозу.

Молоко десятилетиями считалось "золотым стандартом" для укрепления костей. Одна чашка 250 мл дает примерно 300 мг кальция. Однако это далеко не единственный источник этого минерала.

Независимо от того, являетесь ли вы веганом, страдаете ли лактозной непереносимостью или просто хотите разнообразить рацион – природа предлагает множество альтернатив, пишет издание Verywell Health.

Поскольку наш организм не умеет производить кальций сам, мы должны получать его с пищей. Американские исследователи из USDA FoodData Central рассказали о продуктах, в которых этого минерала больше всего и он лучше всего усваивается. По их данным определили топ-12 источников кальция, которые лучше всего помогают поддерживать прочность костей, здоровье зубов и работу сердца.

Нежирный йогурт

Этот продукт возглавляет рейтинг молочных альтернатив. Одна чашка содержит впечатляющие 488 мг кальция, что почти в полтора раза больше аналогичной порции молока. А вот густой греческий йогурт в этом вопросе несколько уступает, предлагая только 270 мг. Кроме минералов, ферментированная структура обогащает организм пробиотиками и цинком, пишут в журнале Food. Авторы исследования подчеркивают, что такая комбинация не только укрепляет иммунитет, но и активно способствует восстановлению здорового баланса микрофлоры кишечника и профилактике метаболических расстройств.

Соевые бобы

Растительный протеин, не знающий себе равных. Исследования установили, что сырая соя – это настоящий концентрат: одна чашка бобов дает 504 мг нутриентов. При приготовлении они увеличиваются в размерах, однако даже термически обработанная порция остается мощным фундаментом для здоровья, покрывая значительную часть суточной потребности.

Обогащенный тофу

Настоящий "хамелеон" в мире кулинарии. Его питательность зависит от способа изготовления: если при создании сыра использовали сульфат кальция, обычная чашка продукта может содержать до 506 мг минерала. Это делает его идеальным выбором для растительной диеты.

Капуста Коллард

Когда речь идет о листовой зелени, этот сорт капусты является бесспорным лидером с показателем 324 мг на чашку. Помимо минерального состава, она обеспечивает невероятные 600% суточной нормы витамина K, который критически важен для того, чтобы кальций попадал именно в костную ткань, а не в сосуды.

Бок-чой

Секрет этой азиатской капусты не в больших цифрах (около 158 мг), а в эффективности. В отличие от шпината, где оксалаты блокируют полезные вещества, кальций из бок-чой усваивается организмом гораздо лучше. Это тот случай, когда качество преобладает над количеством.

Сыр Рикотта

Итальянский ответ на дефицит нутриентов. Рикотта гораздо более концентрированная, чем жидкое молоко: чашка сыра из нежирного молока содержит солидные 669 мг кальция. Даже порция в полчашки полностью перекрывает потенциал целого стакана молока, имея при этом всего 171 калорию.

Консервированные сардины

Рыба, которую, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, стоит есть целиком. Благодаря мягким съедобным косточкам стандартная баночка сардин обеспечивает 351 мг кальция. Добавьте к этому 22,6 грамма белка и высокое содержание омега-3, и вы получите идеальный суперфуд для сердца и опорно-двигательного аппарата.

Консервированный лосось

Еще один пример того, как обработка идет на пользу. В консервированном виде нерка содержит около 168 мг кальция на порцию, тогда как свежее фермерское филе предлагает лишь мизерные 9 мг. Это удобный и быстрый способ обогатить рацион без длительного приготовления.

Растительное молоко с обогащением

Современные технологии позволяют сделать альтернативные напитки даже более питательными, чем коровье молоко. Например, обогащенное миндальное молоко может содержать до 422 мг кальция на чашку. Главное – проверять маркировку, ведь домашние варианты напитков обычно имеют значительно более низкие показатели.

Сушеный инжир

Сладкий способ позаботиться о себе. Инжир является рекордсменом среди фруктов: в порции объемом 1,25 чашки содержится 241 мг минерала. Хотя из-за высокого содержания сахара (71 г) его не стоит есть килограммами, он служит прекрасным функциональным дополнением к салатам.

Функциональный апельсиновый сок

Обычный фреш не поможет костям (только 27 мг), но сок с пометкой "обогащенный" – вполне. Одна чашка такого напитка содержит около 350 мг кальция, что позволяет получить треть суточной нормы буквально на ходу во время завтрака.

Семена чиа

Крошечные семена с гигантским потенциалом. Исследования установили, что это самый концентрированный источник в этом списке: 100 граммов продукта содержат невероятные 595 мг кальция. Даже если вы добавите всего одну столовую ложку в йогурт, это сразу даст вашему организму дополнительные 150 мг защиты.

Какова норма кальция

Взрослым необходимо потреблять от 1000 до 1200 мг минерала в сутки. Научные данные подтверждают роль кальция в профилактике остеопороза и некоторых видов рака, однако чрезмерное употребление добавок может повышать риск возникновения камней в почках. Эффективное усвоение этого минерала напрямую зависит от достаточного уровня витамина D, без которого кальций не может полноценно выполнять свои функции. Важно соблюдать верхний предел потребления в 2000–2500 мг, чтобы избежать побочных эффектов, таких как гиперкальциемия или нарушение всасывания других важных микроэлементов, по данным National Institutes of Health.

Советы от диетологов

Ранее УНИАН писал, что для поддержания здоровья печени диетологи советуют обогатить рацион овощами, которые способствуют очищению и восстановлению этого органа. Особое внимание стоит уделить брокколи, цветной капусте, свекле и листовой зелени, поскольку они содержат антиоксиданты и вещества, помогающие выводить токсины.

Добавим, что чечевица, нут, фасоль, греческий йогурт, яйца и семена чиа – способствуют длительному ощущению сытости. Такое сочетание питательных веществ помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровую работу пищеварительной системы. Регулярное добавление этих ингредиентов в ежедневное меню является эффективным шагом для укрепления мышц и общего оздоровления организма.

