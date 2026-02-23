Диетологи назвали 5 самых полезных для здоровья фруктов

Эти фрукты помогут уменьшить воспаление в организме и снизить риск заболеваний.

Употребление фруктов, богатых антиоксидантами, один из самых простых способов снизить риск заболеваний.

Как говорится в исследовании, антиоксиданты - это соединения, которые защищают здоровые клетки от окислительного стресса, который их повреждает и вызывает разного рода болезни, пишет Marthastewart. Отмечается, что все фрукты содержат антиоксиданты, однако, есть те, в которых их больше всего, по мнению диетологов.

Черника

Видео дня

Черника богата антоцианами, сказала диетолог Даниэла Новотны. Они помогают снизить воспаление в организме, тем самым уменьшая риск болезней сердца. "Черника богата витамином С, который предотвращает повреждение клеток, поддерживает синтез коллагена и укрепляет иммунитет", - добавила специалист.

Апельсины

По словам Новотны, апельсины богаты антиоксидантами, такими как витамин С, флавоноиды и каротиноиды. Как установило исследование, в организме эти соединения уменьшают воспаление и поддерживают общее здоровье, укрепляя иммунную систему.

Ежевика

Ежевика богата антиоксидантными антоцианами, по словам диетолога Мишель Лухан. Она также содержит флавоноиды, витамин С, ресвератрол и эллаговую кислоту, которые, по данным исследований, обладают антиоксидантными свойствами.

Кроме того, ежевика содержит большое количество клетчатки, ключевого питательного вещества для здорового пищеварения.

Красный виноград

Он богат ресвератролом, классом антиоксидантных растительных соединений, которые борются со свободными радикалами, повреждающими клетки, белки и ДНК, объяснила Лухан.

"Ресвератрол также помогает снизить кровяное давление, уменьшить уровень "плохого" холестерина и защитить от образования тромбов", добавила диетолог.

Этот виноград также содержит эллаговую кислоту, которая снижает как окислительный стресс, так и воспаление.

Гранат

"Граны - отличный источник антиоксидантов, таких как пуникалагины и эллаговая кислота. Оба обладают противовоспалительными свойствами и способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и кожи", - рассказала Новотны.

Гранаты также содержат калий и клетчатку, которые важны для нормального кровяного давления и пищеварения соответственно.

Другие новости о пользе фруктов

Ранее диетологи назвали идеальный фрукт для улучшения пищеварения. Специалисты отмечали, что съедая этот фрукт каждый день вы получите массу преимуществ для здоровья в целом, а не только для кишечника.

Вас также могут заинтересовать новости: