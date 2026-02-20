Что есть для здоровья кишечника: диетолог назвала орех №1

Этот сладкий орех обладает множеством полезных свойств и определенно заслуживает включения в рацион.

Орехи макадамия богаты питательными веществами и заслуживают того, чтобы попасть в вашу тарелку.

Диетолог Марисса Мешулам рассказала все о пользе этих орехов, пишет Marthastewart. Она отметила, что орехи макадамия считаются противовоспалительным продуктом, обладающим множеством полезных свойств.

Содержат антиоксидантные соединения: орехи макадамия содержат флавоноиды и токотриенолы, которые являются антиоксидантными соединениями.

Видео дня

Богаты полезными жирами: исследования установили, что эти орехи богаты "хорошими" мононенасыщенными жирами, которые уменьшают воспаление, подавляя воспалительные белки, называемые цитокинами. Это ключевой момент, поскольку, как согласно исследованиям, длительное воспаление может повредить ДНК, увеличивая риск хронических заболеваний.

Снижают уровень холестерина: полезные жиры в орехах макадамия также могут принести пользу определенным системам. По словам Мешулам, мононенасыщенные жиры снижают уровень "плохого" холестерина.

Это важно, поскольку, как установили исследования, высокий уровень "плохого" холестерина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержка здоровья мозга: "Мозг состоит из жиров, поэтому употребление в пищу продуктов, богатых мононенасыщенными жирами, которые есть и в орехах макадамия, помогает поддерживать здоровье мозга", - объяснила Мешулам.

Орехи макадамия также содержат витамин Е, добавляет она. Это важное питательное вещество может замедлить или предотвратить нейродегенеративные заболевания головного мозга, включая болезнь Альцгеймера.

Улучшение здоровья кишечника: даже кишечник получит пользу от орехов макадамия. "Орехи макадамия являются источником растворимой клетчатки", - сообщила диетолог.

Она добавила, что именно эта клетчатка служит пребиотиком для кишечных бактерий. "Это значит, что она помогает питать полезные микробы в кишечнике, способствуя их процветанию", - отметила специалист.

Сколько орехов макадамия нужно есть

Ежедневное употребление 10-12 орехов макадамии будет полезно для здоровья.

Другие новости о пользе орехов

Ранее диетологи рассказали, что полезнее сырой или жареный кешью. При этом специалисты раскрыли один неочевидный нюанс. В частности, отмечается, что полезных веществ в сыром кешью больше, но он содержит и один антинутриент.

Вас также могут заинтересовать новости: