Диетолог назвал 6 продуктов, в которых витамина D намного больше, чем в яйце

Эти продукты содержат больше витамина D, чем яйцо, и их легко включить в рацион.

Витамин D необходим для поддержания здоровья костей, иммунной системы и регулирования настроения.

Суточная норма потребления витамина D составляет 600 МЕ (международных единиц) для взрослых, увеличиваясь до 800 МЕ для людей старше 70 лет. Одно большое яйцо содержит 44 МЕ витамина D, что составляет лишь 7% от суточной нормы, пишет Eatingwell.

Однако яйца не единственный источник этого жирорастворимого витамина, отметила диетолог Джиллиан Баркьюмб. Она назвала 6 продуктов, которые очень богаты этим витамином.

1. Форель

85 грамм = 645 МЕ витамина D (108% от суточной нормы). Это делает форель одним из самых богатых природных источников витамина D.

Кроме этого, форель богата высококачественным белком и полезными для сердца жирными кислотами омега-3, которые помогают бороться с воспалением и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

2. Грибы, подвергнутые воздействию УФ-излучения

Грибы, подвергнутые воздействию УФ-излучения, являются одним из немногих растительных источников витамина D. ½ стакана грибов, подвергнутых воздействию УФ-излучения, содержит до 366 МЕ витамина D (84% от суточной нормы), что делает их отличным вариантом для тех, кто придерживается вегетарианской и веганской диеты. Грибы также содержат важные питательные вещества, такие как селен, калий и витамины группы В.

3. Лосось

Лосось – один из самых богатых природных источников витамина D. Порция вареного лосося весом 85 г содержит около 447 МЕ витамина D, что покрывает примерно 75% суточной потребности. Дикий лосось, как правило, содержит больше витамина D, чем выращенный на ферме, но оба вида являются отличными источниками.

Лосось также богат омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье мозга и сердца и помогают уменьшить воспаление.

4. Обогащенное коровье молоко

Один стакан содержит 124 МЕ витамина D (21% от суточной нормы). Помимо витамина D, коровье молоко также богато кальцием и витамином B12, которые необходимы для многих функций организма, включая поддержание здоровья костей и выработку энергии.

5. Сардины

Всего 2 сардины содержат 46 МЕ витамина D (8% от суточной нормы), что немного превышает количество, содержащееся в одном яйце. Сардины также богаты кальцием, витамином B12 и омега-3 жирными кислотами, что делает их отличным вариантом для поддержания здоровья костей и сердца.

Если вы покупаете их в консервированном виде, это быстрый и простой способ добавить белок и питательные вещества в блюда.

6. Обогащенное растительное молоко

Многие виды растительного молока, такие как миндальное, соевое и овсяное, обогащены витамином D до уровня, соответствующего коровьему молоку. Количество витамина D в растительном молоке варьируется, но большинство из них обогащены определенным количеством витамина D. Многие обогащенные растительные виды молока также содержат кальций и витамин B12.

