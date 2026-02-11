Диетолог назвал 6 продуктов, в которых витамина D намного больше, чем в яйце

Витамин D необходим для поддержания здоровья костей, иммунной системы и регулирования настроения.
Суточная норма потребления витамина D составляет 600 МЕ (международных единиц) для взрослых, увеличиваясь до 800 МЕ для людей старше 70 лет. Одно большое яйцо содержит 44 МЕ витамина D, что составляет лишь 7% от суточной нормы, пишет Eatingwell.
Однако яйца не единственный источник этого жирорастворимого витамина, отметила диетолог Джиллиан Баркьюмб. Она назвала 6 продуктов, которые очень богаты этим витамином.
1. Форель
85 грамм = 645 МЕ витамина D (108% от суточной нормы). Это делает форель одним из самых богатых природных источников витамина D.
Кроме этого, форель богата высококачественным белком и полезными для сердца жирными кислотами омега-3, которые помогают бороться с воспалением и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
2. Грибы, подвергнутые воздействию УФ-излучения
Грибы, подвергнутые воздействию УФ-излучения, являются одним из немногих растительных источников витамина D. ½ стакана грибов, подвергнутых воздействию УФ-излучения, содержит до 366 МЕ витамина D (84% от суточной нормы), что делает их отличным вариантом для тех, кто придерживается вегетарианской и веганской диеты. Грибы также содержат важные питательные вещества, такие как селен, калий и витамины группы В.
3. Лосось
Лосось – один из самых богатых природных источников витамина D. Порция вареного лосося весом 85 г содержит около 447 МЕ витамина D, что покрывает примерно 75% суточной потребности. Дикий лосось, как правило, содержит больше витамина D, чем выращенный на ферме, но оба вида являются отличными источниками.
Лосось также богат омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье мозга и сердца и помогают уменьшить воспаление.
4. Обогащенное коровье молоко
Один стакан содержит 124 МЕ витамина D (21% от суточной нормы). Помимо витамина D, коровье молоко также богато кальцием и витамином B12, которые необходимы для многих функций организма, включая поддержание здоровья костей и выработку энергии.
5. Сардины
Всего 2 сардины содержат 46 МЕ витамина D (8% от суточной нормы), что немного превышает количество, содержащееся в одном яйце. Сардины также богаты кальцием, витамином B12 и омега-3 жирными кислотами, что делает их отличным вариантом для поддержания здоровья костей и сердца.
Если вы покупаете их в консервированном виде, это быстрый и простой способ добавить белок и питательные вещества в блюда.
6. Обогащенное растительное молоко
Многие виды растительного молока, такие как миндальное, соевое и овсяное, обогащены витамином D до уровня, соответствующего коровьему молоку. Количество витамина D в растительном молоке варьируется, но большинство из них обогащены определенным количеством витамина D. Многие обогащенные растительные виды молока также содержат кальций и витамин B12.
