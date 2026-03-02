Простое правило за обеденным столом, по словам врача, может помочь вам "жить дольше".

Недавно один популярный журнал взял интервью у известного итальянского доктора, которому, между прочим, исполнилось уже 97 лет, и, по его словам, внесение простого изменения в рацион может стать ключевым фактором к продлению здоровых лет жизни.

О том, как правильно питаться, чтобы быть здоровым, и что из себя представляет это "чудотворное" изменение в рационе пишет интернет-издание Express.

Что нужно есть, чтобы дольше жить – основное правило

Сильвио Гарраттини – 97-летний онколог и фармаколог – считает, что сокращение объема потребляемой пищи может играть фундаментальную роль в продлении жизни и сохранении здоровья в пожилом возрасте. Он основал Институт фармакологических исследований имени Марио Негри в Бергамо (Италия) и посвятил десятилетия изучению заболеваний и процессов старения, что придает его мнению значительный научный вес.

В интервью журналу "Men's Health" он дал четкий ответ о том, что нужно делать, чтобы прожить долгую жизнь. "Если вы едите на 30% меньше, вы живете на 20% дольше", – заявил он, уточнив, что ограничение калорий является одним из ключевых факторов долголетия.

Ученый отметил, что здоровый образ жизни приносит пользу не только самому человеку, но и снижает нагрузку на семьи и системы здравоохранения, поскольку многие хронические заболевания связаны с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, несбалансированное питание ежегодно становится причиной миллионов смертей во всем мире – главным образом вследствие сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабета.

Что нужно есть для долгой жизни – другие факторы

Говоря о собственных пищевых привычках, Гарраттини придерживается принципов, подтвержденных многочисленными исследованиями: сбалансированное питание с достаточным разнообразием питательных веществ при отсутствии избыточности.

"Разнообразие означает употребление понемногу разных продуктов, чтобы получать необходимые микро- и макронутриенты", – поясняет он. Научные данные свидетельствуют о том, что именно разнообразие растительных продуктов в рационе связано со снижением риска всевозможных заболеваний.

Относительно того, как начать правильно питаться, чтобы чувствовать себя лучше, ученый подчеркивает, что умеренность имеет не меньшее значение. В журнале "Ageing Research Reviews" отмечается, что ограничение калорий без развития недостаточности питания способствует улучшению биомаркеров старения и увеличению продолжительности жизни у различных видов животных; в настоящее время подобные эффекты изучаются и у людей.

Гарраттини является убежденным сторонником средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и рыбой, при низком содержании красного мяса и насыщенных жиров. Исследования показывают, что люди, строго придерживающиеся этого типа питания, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и, как правило, живут дольше.

Исследование, опубликованное в "The British Journal of Nutrition", показало: чем более последовательно человек соблюдает данную диету, тем ниже риск смертности от любых причин.

Несмотря на популярность таких тенденций, как интервальное голодание, Гарраттини утверждает, что значение имеет не столько время приема пищи, сколько ее общее количество. "Некоторые исследования не выявили различий между теми, кто питался без ограничений по времени, и теми, кто выдерживал 10–12-часовые интервалы между приемами пищи", – отметил он, добавив: "Главное – есть немного".

Таким образом, независимо от того, предпочитаете ли вы трехразовое или пятиразовое питание, основной вывод заключается в соблюдении умеренности и качестве рациона, а не в графике приема пищи. Как подчеркивает Национальная служба здравоохранения Великобритании, сбалансированное питание и контроль калорийности являются доказанными способами снижения риска хронических заболеваний и поддержания здорового старения.

