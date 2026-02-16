Диетолога спросили, какой йогурт самый полезный: что он ответил

Все йогурты содержат кальций и белок, но дело в том, что некоторые содержат добавленный сахар.

Немного умения читать этикетки, и вы быстро поймете, какие йогурты полезны для вашего здоровья, а какие лучше оставить на полке.

Диетолог Минди Хаар объяснила, на что именно следует обращать внимание при покупке йогурта и чего следует избегать, пишет Verywellhealth. Специалист отметила, что независимо от используемого молока – обезжиренного, с низким содержанием жира или цельного - йогурт является очень хорошим источником белка и кальция. Бактериальные культуры действуют как пробиотики в тонком кишечнике, способствуя его здоровью и оказывая множество дополнительных преимуществ.

Однако, по ее словам, другие ингредиенты могут сильно различаться, поэтому важно проверять как этикетку с информацией о пищевой ценности, так и список ингредиентов.

Видео дня

1. Ищите список ингредиентов

В основе йогурта лежат всего две вещи: молоко и живые культуры. Чем длиннее список ингредиентов, тем выше вероятность наличия наполнителей или добавок, которые не полезны для здоровья.

Некоторые йогурты содержат пищевые крахмалы для загущения текстуры, а также искусственные красители или ароматизаторы. В небольших количествах они не вредны, но и пользы для здоровья они не приносят.

Диетолог рекомендовала отдавать предпочтение йогуртам, приготовленным из молока и живых культур.

2. Проверяйте добавленный сахар

Сахар - это то, чем страдают многие йогурты. Как установило исследование, йогурты с фруктовыми вкусами часто содержат добавленный сахар, что может повышать уровень сахара в крови, не насыщая при этом и не повышая питательную ценность.

Помните, что 4 грамма (г) добавленного сахара эквивалентны одной чайной ложке сахара. Следует избегать йогуртов с содержанием добавленного сахара более двух чайных ложек (или 8 г).

3. Учитывайте содержание белка

Белок - одна из главных причин, почему йогурт сытный. Исследоване установило, что йогурт помогает дольше чувствовать сытость, поддерживает здоровье мышц и замедляет пищеварение, что делает его особенно полезным для поддержания стабильного уровня энергии и контроля уровня сахара в крови.

Многие йогурты содержат белок, но некоторые виды особенно богаты белком, потому что их процеживают, чтобы удалить лишнюю жидкость. По данным министерства сельского хозяйства США, к ним относятся:

простой греческий йогурт: 17,5 г белка на порцию;

простой исландский (скир) йогурт: 18 г белка на порцию;

простые соевые йогурты на растительной основе: 8 г белка на порцию.

4. Стратегически подходите к выбору растительных йогуртов

Растительные йогурты с точки зрения питательной ценности они не одинаковы.

Растительные йогурты обычно изготавливаются из соевого, миндального или кешью молока, которые не содержат значительного количества кальция. Обязательно выбирайте те, которые обогащены кальцием и витамином D.

5. Следите за калориями и жирами

Йогурт с высоким содержанием жира снова стал популярен, поскольку рекомендации по питанию стали более гибкими в отношении молочных жиров. Тем не менее, йогурты с высоким содержанием жира более калорийны.

Здесь нет единственно "правильного" выбора - это просто то, что следует учитывать при выборе йогурта, который лучше всего соответствует личным потребностям и порциям.

6. Избегайте йогуртов с гранолой или хрустящими добавками

Йогурты, в состав которых добавлены гранола, кусочки печенья или конфеты, часто содержат ненужный сахар и калории.

Вместо этого выбирайте йогурт без добавок или с небольшим количеством сахара. И лучше, по словам диетолога, добавлять в йогурт не печенье, а фрукты фрукты и кленовый сироп, а небольшое количество орехов или семян обеспечит хруст и чувство сытости без избытка сахара.

Другие новости о полезных продуктах

Диетологи назвали продукты, которые нужно есть женщине после 50 лет для здоровья костей. Специалисты отметили, что в сочетании с силовыми тренировками и регулярной физической активностью эти продукты помогут сохранить кости крепкими.

Вас также могут заинтересовать новости: