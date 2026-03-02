Как похудеть без спортзала: ученые сделали сенсационное открытие

Выходит, что небольшие изменения в рационе могут вызвать в организме реакцию, которая позволит сжигать жир.

Ученым известно, что холод заставляет организм сжигать больше калорий, чтобы согреться. Этот процесс помогает поддерживать температуру тела, превращая накопленную энергию в тепло.

В течение многих лет ученые искали способы активировать эту систему сжигания калорий, не подвергая людей холоду, пишет Earth. Отмечается, что ученые Университета Южной Дании провели исследование, чтобы проверить, может ли одна только еда вызвать аналогичную реакцию.

Вместо того чтобы понижать температуру, ученые сократили количество определенных питательных веществ в рационе и тщательно измерили реакцию организма в контролируемых условиях.

Диета, имитирующая холод

Ученые сосредоточились на двух аминокислотах, метионине и цистеине, которые часто встречаются в мясе, яйцах и молочных продуктах. Растительные продукты обычно содержат гораздо меньшее количество этих аминокислот.

В эксперименте мыши получали либо обычный рацион, либо рацион с ограничением метионина. Некоторые группы оставались при комнатной температуре, в то время как другие подвергались воздействию холода при температуре 4 градуса Цельсия.

Такая схема позволила напрямую сравнить диету и воздействие холода, что дало возможность определить, может ли одна только пища существенно увеличить расход энергии.

Расход энергии без уменьшения потребления пищи

При комнатной температуре мыши на диете с ограничением метионина сжигали примерно на 20% больше энергии, чем мыши на стандартной диете.

Потребление пищи оставалось примерно одинаковым во всех группах, а физическая активность не менялась. Дополнительная потеря веса происходила за счет увеличения выработки тепла, а не за счет уменьшения потребления пищи или увеличения активности.

"Мыши, которые сжигали больше всего энергии, потребляли такое же количество пищи, как и другие, и не двигались больше или меньше. Мы наблюдали 20-процентное увеличение их термогенеза. Они теряли больше веса, и это не потому, что они меньше ели или больше тренировались - они просто вырабатывали больше тепла", - объяснил показатели профессор Ян Вильгельм Корнфельд.

Сдвиг в сторону сжигания жира

Диета также изменила способ использования энергии организмом. Мыши перешли от сжигания углеводов к использованию большего количества жира в качестве источника энергии.

А при воздействии холода расход энергии резко увеличился во всех группах. То есть, холод оказался мощным триггером и уменьшил различия между диетами. Тем не менее, сочетание холода и ограничения метионина привело к дополнительной потере веса.

Гормоны повышают расход энергии

Гормоны сыграли важную роль в этих изменениях. Ограничение потребления метионина повысило уровень гормона, который сигнализирует организму об увеличении расхода энергии.

Воздействие холода также повысило уровень этого гормона, хотя сочетание обоих сигналов не привело к значительному повышению уровня гормона. Этот результат предполагает, что ограниченная диета уже сильно активирует этот путь.

Уровень маркера сжигания жира в печени, повышался как при соблюдении диеты, так и при охлаждении, что подтверждает, что во время вмешательства организм переключался на более интенсивное использование жира.

Почему это важно для ожирения

Ученые отметили, что результаты исследования многообещающие. Они показывают, что изменение определенных питательных веществ в рационе может активировать естественную систему выработки тепла в организме и увеличить сжигание калорий без воздействия холода.

В будущем лечение ожирения может сочетать разумные изменения в питании с лекарственными препаратами, помогая организму сжигать больше энергии, одновременно контролируя аппетит.

