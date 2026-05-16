Самые вредные позы для сна: кардиологи рассказали, как они влияют на сердце

Положение тела во время сна может влиять на сердце, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиологи рассказали, какая поза считается наиболее неблагоприятной и почему на нее стоит обратить внимание.

По словам кардиолога Ченг-Хан Чене, сон на левом боку может создавать дополнительную нагрузку на сердце, пишет Parade. Он обїяснил, что сердце расположено ближе к левой стороне грудной клетки, поэтому во время сна на левом боку увеличивается давление на сердечные камеры.

Для здоровых людей это обычно не представляет серьезной проблемы, однако при сердечной недостаточности или других заболеваниях такая поза может вызывать дискомфорт и ухудшать самочувствие.

Кардиолог отметил, что пациенты с застойной сердечной недостаточностью чаще чувствуют себя лучше во время сна на правом боку.

Почему опасен сон на спине

Еще одной потенциально вредной позой специалисты называют сон на спине – особенно для людей с обструктивным апноэ сна.

Кардиолог Кэтрин Вайнберг объяснила, что в таком положении язык и мягкие ткани горла могут перекрывать дыхательные пути, вызывая остановки дыхания во сне.

Апноэ сна считается серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию, инсульт, ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность.

Как сон влияет на сердце

Во время сна организм восстанавливает сердечно-сосудистую систему. Недостаток сна или его плохое качество могут повышать риск ожирения, диабета 2 типа и высокого давления.

Эксперты рекомендуют спать не менее семи часов в сутки и придерживаться стабильного режима сна.

Также врачи советуют обратить внимание на симптомы, которые могут указывать на нарушения сна:

громкий храп;

утренняя головная боль;

постоянная дневная усталость;

частые пробуждения ночью;

трудности с засыпанием.

Кардиологи подчеркивают, что при подобных симптомах важно обратиться к врачу, поскольку проблемы со сном могут негативно влиять на здоровье сердца.

