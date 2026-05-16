В стране почти 90% граждан 'хронически истощены' и нуждаются в помощи, - психотерапевт

По данным Министерства здравоохранения, в Украине почти 90% граждан "хронически истощены" и испытывают проблемы от нарушений сна до постоянной усталости.

Об этом в эфире телеканала "Апостроф" рассказала психолог и психотерапевт Елена Шершнева. Она отметила, что наиболее распространенные проблемы на сегодняшний день – это бессонница, постоянная усталость, эмоциональное выгорание и отчаяние.

Шершнева добавила, что в стране наблюдается стремительный рост спроса на психологическую помощь. В частности, за последние 3 года количество обращений к психиатрам выросло на 173%. По ее словам, психологическая поддержка нужна почти каждому, а некоторым людям – даже психиатрическая помощь, поэтому можно говорить, что проблема приобрела национальный масштаб.

Влияние войны на психологическое состояние украинцев

Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что более 15 млн украинцев будут нуждаться в психологической помощи в результате войны. Там отмечали, что государство подготовило уже около 10 тыс. врачей первичного звена, которые будут помогать гражданам преодолевать психологические проблемы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что эта война окажет существенное влияние на психическое состояние людей, даже тех, кому кажется, что они стойко переживают военные последствия.

