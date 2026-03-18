Кардиолог назвал 7 вещей, которые никогда не делает после 19:00

После 20 лет лечения инфарктов кардиолог поделился секретами, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Сердечные заболевания развиваются годами под воздействием изменения артериального давления, воспаления, регуляции глюкозы и качества сна.

Об этом сказал кардиолог Санджай Бходжрадж. Он рассказал, что после 20 лет лечения сердечных заболеваний, закупорки артерий и метаболических нарушений начал замечать менее очевидный фактор, влияющий на здоровье сердечно-сосудистой системы: то, что происходит в вечерные часы, пишет CNBC.

Он назвал 7 вещей, которых постоянно избегает после 19:00, будучи кардиологом.

1. Прием пищи поздно вечером

Метаболическая функция подчиняется циркадным ритмам. Вечером чувствительность к инсулину снижается, и организм становится менее эффективным в переработке глюкозы и жиров. Поздние приемы пищи связаны с более высоким уровнем сахара в крови после еды, нарушением липидного обмена и усилением воспалительной сигнализации.

Исследования показали, что ранний ужин способствует здоровому кровяному давлению, контролю уровня глюкозы и показателям риска сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как поздний прием пищи нарушает процесс восстановления организма в ночное время, который имеет решающее значение для здоровья сосудов.

2. Яркий свет

Воздействие яркого света вечером подавляет выработку мелатонина. Мелатонин играет роль в регуляции сна, контроле кровяного давления и антиоксидантной активности в сердечно-сосудистой системе.

Исследования связали воздействие вечернего света с повышенным риском ишемической болезни сердца и нарушением нормальных ночных показателей кровяного давления.

В связи с этим Бходжрадж посоветовал выбирать лампы с теплым светом и лампы на уровне глаз, чтобы имитировать условия освещения заката.

3. Стрессовые или эмоционально насыщенные телепередачи

Нервная система не понимает, что это всего лишь шоу. Будь то политические дебаты, скандал в реалити-шоу или решающий матч плей-офф, психологический стресс активирует симпатическую нервную систему, повышая частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Десятилетия исследований показали, что как острый, так и хронический стресс способствуют эндотелиальной дисфункции - самой ранней стадии сердечно-сосудистых заболеваний.

"Я люблю хорошие сериалы так же, как и все остальные. Просто я не смотрю их по вечерам. Я оставляю чужие драмы на выходные, когда моя нервная система может выдержать удар. Повышение уровня гормонов стресса непосредственно перед сном – это как резко нажать на педаль газа, въезжая в гараж", - сравнил кардиолог.

4. Интенсивные тренировки

Физические упражнения - одно из лучших средств для здоровья сердца, но важен правильный выбор времени.

Тяжелые тренировки, например, в 21:00 поддерживают повышенный уровень кортизола и задерживают переход к режиму отдыха и восстановления. Это может усложнить засыпание, повысить частоту сердечных сокращений в ночное время и снизить вариабельность сердечного ритма.

5. Употребление алкоголя

Даже умеренное употребление алкоголя вечером нарушает структуру сна, подавляет фазу быстрого сна и препятствует выработке мелатонина.

Он также повышает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и сглаживает нормальное ночное снижение артериального давления, что тесно связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Плохой сон усиливает воспаление и ухудшает метаболическую регуляцию, усугубляя долгосрочный риск для сердца.

6. Эмоциональные разговоры

Гнев и эмоциональный стресс имеют очень реальные последствия для сердечно-сосудистой системы. Острый стресс вызывает резкий скачок уровня кортизола, снижает вариабельность сердечного ритма и может спровоцировать аритмии или сердечные приступы.

Кардиолог предупредил, что вечерние ссоры с женой не просто портят настроение; они переполняют организм гормонами стресса именно в тот момент, когда тело должно отдыхать. В связи с этим врач посоветовал просто не ругаться вечером.

7. Воздействие экранов

Телефоны, планшеты и телевизоры излучают синий свет, который задерживает высвобождение мелатонина и сдвигает циркадные ритмы. Это приводит к более позднему засыпанию и снижению качества сна.

Хронические нарушения сна негативно влияют на сердце, в то время как поддержание регулярного сна способствует долгосрочной его работе.

"Для меня после 19:00 правило простое: уменьшить нарушение циркадных ритмов и стресс, и дать сердцу восстановиться", - поделился кардиолог.

