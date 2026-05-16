Что добавить в кофе, кроме корицы и кардамона: эксперты назвали один полезный ингредиент

Вкус кофе можно усилить различными способами. Самыми известными добавками к этому напитку, конечно, являются сливки, сахар и ароматизированные сиропы. Однако эти ингредиенты не являются самыми полезными. Лучшим выбором будут натуральные усилители вкуса. Поэтому издание Teraz Gotuje рассказало, что еще можно добавить в кофе, кроме корицы, кардамона и мускатного ореха.

По словам экспертов, этот напиток комплексно поддерживает организм, а если добавить в него фисташковую пасту, он станет еще полезнее.

Почему стоит добавлять фисташковую пасту в кофе?

Десерты и напитки из фисташек уже некоторое время пользуются популярностью в кофейнях. Фисташковая паста хорошо сочетается со вкусом кофе, однако стоит выбирать такую, которая не содержит сахара и пальмового масла. Также вы можете легко приготовить ее в домашних условиях. Эти орехи станут прекрасным дополнением здорового рациона.

"Фисташки прекрасно влияют на сердечно-сосудистую систему, их употребление снижает риск атеросклероза и ишемической болезни сердца. Интересно, что фисташки являются хорошим выбором для людей, которые соблюдают диету для похудения, поскольку содержат меньше жира и калорий, чем другие орехи", - утверждается в материале.

Кроме того, они являются одним из лучших источников ненасыщенных жирных кислот, благодаря чему поддерживают работу сердца, снижают уровень "плохого" холестерина в крови, а также положительно влияют на нервную систему, а именно на работу мозга, и способствуют здоровью кожи.

"Они также имеют низкий гликемический индекс и свойства, помогающие поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Поэтому их можно включать в рацион диабетиков и людей с инсулинорезистентностью", - подчеркнули в публикации.

Как самостоятельно приготовить фисташковую пасту?

Ингредиенты:

150 г несоленых, очищенных фисташек,

3 столовые ложки оливкового масла хорошего качества,

щепотку соли,

по желанию: 2 столовые ложки выбранного подсластителя, например, меда, эритрита, ксилита или стевии.

Сначала вам нужно обжарить фисташки, это можно сделать в духовке или во фритюрнице без масла. После чего все ингредиенты следует поместить в чашу блендера и тщательно смешать.

Как приготовить кофе с фисташковой пастой?

Сначала заварите любимый кофе. Затем добавьте в чашку две чайные ложки фисташковой пасты, влейте вспененное молоко и добавьте порцию эспрессо. Украсьте поверхность напитка измельченными фисташками.

Другие советы экспертов

Ранее исследователи ответили на вопрос, полезно ли пить кофе натощак. Они говорят, что нужно наслаждаться кофе, но при этом прислушиваться к своему организму.

Также эксперты объяснили, как заморозить клубнику, чтобы ягоды не слиплись между собой. По их словам, основой качественной замороженной клубники является правильная подготовка.

