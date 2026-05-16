7 продуктов, которые нужно есть с яйцами для сытости и энергии

Яйца считаются одним из лучших вариантов для завтрака благодаря высокому содержанию белка. Однако, если есть только яйца без дополнительных продуктов, организму может не хватать клетчатки, витаминов и сложных углеводов.
Как пишет издание Verywellhealth, диетологи рассказали, какие продукты лучше всего сочетать с яйцами, чтобы дольше сохранять чувство сытости, поддерживать уровень энергии и получать максимум пользы для здоровья.
Авокадо
Как установили исследования, авокадо помогает дополнить яйца полезными жирами и клетчаткой. Такое сочетание благоприятно влияет на сердце и помогает дольше не чувствовать голод.
Кроме того, жиры из авокадо способствуют лучшему усвоению витаминов A, D, E и K, содержащихся в яйцах.
Копченый лосось
Эта рыба вместе с яйцами обеспечивает организм большим количеством белка и омега-3 жирных кислот, которые полезны для мозга, сердца и зрения.
Диетологи отметили, что такой завтрак помогает избежать переедания в течение дня и надолго сохраняет чувство сытости.
Шпинат и грибы
Шпинат богат железом и витамином С, а грибы содержат витамины группы B, калий и антиоксиданты. Вместе с яйцами эти продукты создают питательный и низкокалорийный завтрак.
Специалисты советуют добавлять шпинат и грибы в омлеты или завтрак-буррито.
Цельнозерновой или ржаной хлеб
Яйца содержат мало сложных углеводов, поэтому их рекомендуют сочетать с цельнозерновым или ржаным тостом.
Такой хлеб помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать энергию в течение дня благодаря клетчатке и медленным углеводам.
Греческий йогурт
Сочетание яиц и греческого йогурта увеличивает количество белка в рационе и обеспечивает организм пробиотиками, полезными для кишечника.
Также йогурт содержит кальций, который в сочетании с витамином D из яиц способствует укреплению костей, выяснили исследования.
Ягоды
Ягоды богаты антиоксидантами, витамином С и клетчаткой. Они помогают замедлить пищеварение и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Диетологи рекомендовали сочетать вареные яйца с клубникой, черникой, малиной или ежевикой.
Сладкий картофель
По данным исследований, сладкий картофель содержит сложные углеводы, калий и бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.
По словам специалистов, яйца с бататом особенно полезны после тренировок, поскольку помогают восстанавливать мышцы и восполнять запасы энергии.
Что происходит, если есть только яйца
Эксперты предупредили, что завтрак только из яиц не обеспечивает организм всеми необходимыми веществами. В частности, в яйцах практически нет клетчатки, витамина С и достаточного количества углеводов. Из-за этого чувство голода может возвращаться быстрее, а уровень энергии – снижаться уже через несколько часов после еды.
Ранее диетолог объяснила, что полезнее для завтрака - овсянка или яйца. Она отмечала, что оба варианта очень полезны для здоровья, просто все зависит от ваших целей в питании.
Также ученые дали окончательный ответ на вопрос о том, что лучше для здоровья сердца - яйца или творог. Он обращали внимание, что и яичный, и молочный белок хорошо усваиваются организмом.