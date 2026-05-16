Булгур давно известен за свою питательность и простоту приготовления, но он также и весьма полезен.

Булгур – это цельнозерновая крупа из пшеницы, чаще всего из твердых сортов, которую сначала пропаривают, затем сушат и дробят. За счет такой обработки он готовится гораздо быстрее многих других круп: его можно просто залить горячей водой и дать немного настояться.

о том, чем полезен булгур для организма человека и какие свойства выделяют его среди прочих круп, пишут эксперты из Healthline.

Что такое булгур – польза и вред продукта

Булгур нередко путают с дробленой пшеницей, однако между ними есть важное отличие: булгур предварительно пропаривают, тогда как дробленую пшеницу – нет. Именно поэтому он быстрее готовится и дольше хранится.

Среди того, чем знаменит булгур, польза для женщин – едва ли не на первом месте. Причем связано это сразу с несколькими факторами.

Во-первых, это цельное зерно, в котором сохраняются оболочка, зародыш и все полезные вещества. Соответственно, в отличие от очищенных круп, он содержит больше клетчатки, витаминов и минералов.

Во-вторых, в приготовленном виде булгур, по данным Министерства сельского хозяйства США, остается достаточно низкокалорийным, но при этом дает хороший уровень белка и много клетчатки. Кроме того, он богат магнием, железом, марганцем и витаминами группы B – все эти вещества особенно полезны для женского здоровья (ниже рассмотрим, почему).

Каша булгур – польза и противопоказания

О том, чем полезен булгур для женщин, подробно описано в широко признанном исследовании из Библиотеки медицины США, согласно которому регулярное употребление этой крупы помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, клетчатка в нем, по данным исследования из Центра биотехнологической информации, способствует более стабильному уровню сахара в крови и помогает избежать резких скачков после еды.

Также в контексте того, чем полезен булгур, нельзя не упомянуть его влияние на пищеварительную систему: он поддерживает работу кишечника, способствует росту полезных бактерий и помогает предотвратить запоры. А благодаря тому, что цельнозерновые продукты дольше сохраняют чувство сытости, булгур может быть полезен и для контроля веса.

Впрочем, подходит он не всем. Поскольку булгур делают из пшеницы, его нельзя употреблять людям с непереносимостью глютена или аллергией на пшеницу. Также у некоторых людей с чувствительным кишечником большое количество клетчатки может вызывать дискомфорт. В таких случаях лучше начинать с небольших порций и следить за реакцией организма.

Зная, что из себя представляет булгур, чем полезен и какие риски он может нести для некоторых людей, вы можете не только разнообразить рацион, но и подстроить его под особенности собственного организма.

