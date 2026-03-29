Неврологи назвали 4 проблемы со сном, которые могут быть признаками деменции

Эксперты рассказали, какие нарушения сна могут сигнализировать о чем-то серьезном, и когда следует беспокоиться.

Привычки сна напрямую влияют на здоровье мозга и наоборот. Поэтому, когда организм испытывает одно или несколько хронических нарушений сна, это может сигнализировать о чем-то более серьезном.

Как рассказал Арман Фешараки-Заде, доцент кафедры неврологии Йельской медицинской школы, существует сильная связь между нарушениями сна, особенно нарушением глубокого сна и повышенным риском развития деменции, пишет Huffpost.

В мозге есть сеть, называемая глифатической системой, которая очищает мозг от токсинов во время сна. К этим токсинам относится бета-амилоид, белок, который накапливается в мозге по мере развития деменции. Поэтому, если у человека есть нарушения, которые сильно изменяют цикл сна и бодрствования, организм может подавать ранний предупреждающий сигнал.

Кроме того, воспоминания формируются в мозге в три этапа: кодирование, консолидация и извлечение. "Консолидация критически важна для глубокого и быстрого сна и стабилизирует и интегрирует вновь полученную информацию, включая эмоциональную контекстуализацию. Извлечение обеспечивает доступ к сохраненным следам памяти", - сказал Фешараки-Заде и добавил, что нарушение сна, особенно на стадиях консолидации, может способствовать стойкому ухудшению памяти.

Проблемы со сном, которые могут быть признаками деменции

Тяжелая бессонница

Внезапное появление бессонницы следует оценить. Новая, тяжелая бессонница может включать в себя сильнейшие трудности с засыпанием и поддержанием сна, а также серьезные нарушения в дневное время, такие как сильное чувство усталости и частые и необычные перепады настроения.

"При болезни Альцгеймера трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, изменения поведения ночью и дневная сонливость являются распространенными явлениями, поскольку мозговые сети, регулирующие цикл сна и бодрствования, постепенно деградируют", - объяснил невролог Фавад Миан.

Засыпание в неурочное время

Циркадный ритм, регулирует ежедневные модели бодрствования и активности, а также усталости.

Когда этот процесс нарушается, организм выходит из синхронизации с окружающей средой, и человек может "больше спать днем ​​и бодрствовать ночью. "Эти изменения часто сопровождаются спутанностью сознания и изменениями в поведении. Это происходит потому, что нейродегенерация влияет на внутренние биологические часы мозга", - объяснила Миан.

Человек, испытывающий это, также может заметить повторяющиеся пробуждения, сопровождающиеся дезориентацией или беспокойством ночью.

Реализующие действия во сне

Реализмирующие действия во сне могут быть ранним признаком некоторых видов деменции, в том числе болезни Паркинсона.

Человек, страдающий расстройством поведения во время фазы быстрого сна, может кричать, ругаться, бить кулаками, пинать или прыгать с кровати во сне. Часто это реакция на насыщенный событиями или пугающий сон.

"Это происходит за годы до появления симптомов нарушения памяти, поскольку области ствола головного мозга, контролирующие паралич мышц во время сновидений, поражаются на ранних стадиях", - объяснила Миан.

Блуждание по ночам

В этом случае нарушается циркадный ритм, и тело чувствует беспокойство или иногда боль. Ночью мозг может быть более бодрствующим и активным, что приводит к недостатку сна. Это нарушение по словам Хан может "снизить способность мозга выводить белки-отходы в течение ночи, что со временем может способствовать снижению когнитивных функций".

При всем этом врачи предупредили, что важно помнить, что одних только проблем со сном недостаточно, чтобы диагностировать деменцию.

