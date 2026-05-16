Нет одобренной вакцины: редкий штамм Эболы убил десятки людей в одной из стран

ВОЗ предупреждает об опасной вспышке редкого штамма лихорадки Эбола в Конго: десятки погибших и риск неконтролируемого распространения в труднодоступном регионе.

В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка редкого штамма вируса Эбола, против которого не существует одобренных вакцин и специфического лечения. По данным медицинских служб, инфекция уже могла привести к десяткам смертей в отдаленных районах северо-востока страны, пишет Bloomberg.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что вспышка вызвана штаммом Бундибуджйо – одним из самых редких вариантов вируса, который ранее фиксировали лишь дважды: в Уганде в 2007 году и в ДР Конго в 2012-м.

По официальным данным, в регионе Итури зафиксировано около 246 подозрительных случаев и не менее 65 смертей. Часть инфекций подтверждена лабораторно, но эксперты предполагают, что вирус мог циркулировать незаметно в течение нескольких недель.

"Не все эти случаи произошли в течение последней недели – это продолжается уже некоторое время", – отметила исследовательница Сьюзан Маклеллан.

Вспышка в сложном регионе

Эпицентр инфекции расположен в труднодоступных районах вблизи границы с Угандой, где слабая инфраструктура, вооруженные конфликты и перемещение населения затрудняют сдерживание болезни.

Местные эксперты предупреждают, что переполненные шахтерские поселения и постоянные перемещения рабочих могут ускорить распространение вируса.

"Существует большой риск, что ситуация значительно ухудшится", – заявил представитель местной правозащитной организации.

Чем опасен штамм

Эбола является одним из самых смертоносных вирусов в мире – уровень летальности может достигать 90% в зависимости от доступа к медицинской помощи.

В отличие от более изученного штамма Заир, для Бундибуджйо разработка вакцин и терапий находится на ранних стадиях. Медики могут применять экспериментальные противовирусные препараты, но их эффективность ограничена.

Как реагирует мир

Всемирная организация здравоохранения уже направила в регион эпидемиологов, лабораторных специалистов и средства защиты. Также продолжается доставка медицинского оборудования и тест-систем.

Несмотря на сложную ситуацию, эксперты подчеркивают: вирус не передается легко случайным путем, а риск глобального распространения остается низким.

"Нет задокументированных случаев устойчивого распространения вируса Эбола за пределами Африки", – отмечают исследователи.

Эбола – последние новости

Как сообщал УНИАН, ученые выяснили, что благодаря пероральному противовирусному препарату обезьянам после заражения вирусом Эбола удалось выжить. По их мнению, это открытие может помочь предотвратить будущие вспышки смертельного вируса.

Эбола является чрезвычайно опасным вирусом для людей и приматов, ведь вызывает летальность до 90% среди инфицированных. Например, во время эпидемии 2013-2016 годов в Западной Африке из 28 600 зараженных погибли 11 325 человек. Вспышка в 2018-2020 годах в Демократической Республике Конго и Уганде унесла жизни 2299 человек из 3481 зараженного.

