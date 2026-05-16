Что будет с холестерином, если каждый день съедать горсть грецких орехов: объяснение кардиологов

Игнорировать высокий уровень холестерина опасно для жизни, предупреждают врачи.

Высокий уровень холестерина обычно появляется с возрастом, но человек может даже не замечать его. Но это не значит, что проблему можно игнорировать, пишет Parade.

Согласно исследованию, опубликованному National Center for Biotechnology Information, если не лечить высокий уровень холестерина, он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта. Поэтому важно каждые несколько лет проверять холестерин и знать свои показатели. Хорошая новость в том, что с этим можно бороться с помощью диеты, образа жизни и лекарств.

"Контроль уровня холестерина с помощью питания заключается не в том, чтобы есть меньше. Речь идет о разумном питании", – говорит доктор медицинских наук, кардиолог Алан Голдберг.

Видео дня

По его словам, все сводится к соблюдению четырех принципов: упор на продукты с высоким содержанием клетчатки, минимизация продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и употребление продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров, ограничение рафинированных углеводов и сахара, а также употребление преимущественно растительной пищи.

"Если вы пытаетесь улучшить уровень холестерина, то то, что вы добавляете в свой рацион, имеет такое же значение, как и то, чего вы избегаете. И важна одна простая привычка: ежедневно съедать горсть орехов, особенно грецких или миндаля", – говорит доктор медицинских наук, кардиолог Джон Хиггинс.

Как грецкие орехи влияют на холестерин

"Как кардиолог, я всегда ищу простые, устойчивые изменения, которых пациенты могут придерживаться. Небольшая горсть грецких орехов или миндаля каждый день – один из самых простых способов поддерживать лучший уровень холестерина и общее здоровье сердца", – рассказал медик.

Он ссылается на рекомендации Американской ассоциации сердца и Американского колледжа кардиологов, в которых указано, что употребление орехов способствует здоровому образу жизни для сердца. Оба кардиолога утверждают, что грецкие орехи содержат несколько питательных веществ, которые вместе поддерживают здоровый уровень холестерина.

"Грецкие орехи – один из самых эффективных "функциональных продуктов", который вы можете добавить в свой ежедневный рацион. Они представляют собой полноценный питательный комплекс, содержащий полиненасыщенные жиры, растительные стеролы, высокое содержание клетчатки и антиоксиданты", – отметил Голдберг.

Хиггинс объяснил, что ненасыщенные жиры, клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся в грецких орехах, помогают уменьшить воспаление, что предотвращает окисление и отложение холестерина ЛПНП на стенках артерий. Научные исследования подтверждают связь между употреблением грецких орехов и снижением уровня холестерина.

В одном исследовании, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition, 365 участников перекусывали грецкими орехами в течение 4–24 месяцев. У них, в отличие от тех, кто не употреблял орехи, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина. Другие исследования показали аналогичные результаты.

Хотя грецкие орехи являются полезными для сердца продуктами, они калорийны, и их чрезмерное употребление может привести к увеличению веса, что неблагоприятно сказывается на уровне холестерина. Хиггинс рекомендует ежедневно употреблять не более четверти стакана этого продукта, чего достаточно для влияния на уровень холестерина.

С чем сочетать грецкие орехи для дополнительной пользы

Один из способов предотвратить переедание грецкими орехами – сочетать их с другими полезными продуктами.

"Грецкие орехи и миндаль лучше всего работают, когда они заменяют менее полезные закуски, а не когда вы просто добавляете их сверху", – пояснил Хиггинс.

Оба кардиолога говорят, что полезной для снижения холестерина будет овсянка с добавлением орехов на завтрак.

"Растворимая клетчатка [в овсянке] помогает выводить холестерин из организма", – отметил Хиггинс.

Еще одно полезное для сердца сочетание – грецкие орехи и ягоды.

"Грецкие орехи обладают своим уникальным антиоксидантным профилем, но сочетание их с ягодами – это как удвоение защиты", – говорит Голдберг.

Чтобы такая еда была сытнее, к ней можно добавить греческий йогурт, который богат белком.

Также грецкие орехи можно употреблять с темным шоколадом. Такой перекус или десерт, как утверждают кардиологи, поддерживает уровень холестерина, ведь темный шоколад содержит много антиоксидантов, снижающих воспаление.

"Флаванолы какао могут незначительно поддерживать кровяное давление и эндотелиальную функцию", – рассказал Хиггинс.

По его словам, грецкие орехи и миндаль – это не чудо, но если ими постоянно заменять менее полезные перекусы, то со временем они могут существенно улучшить уровень холестерина.

"Это просто, практично и подтверждено весомыми научными данными", – подчеркнул кардиолог.

Ранее УНИАН писал о чае, который полезно пить перед сном для снижения холестерина. Речь шла о напитке из цветков гибискуса. Его целебное действие обусловлено высокой концентрацией антиоксидантов, а именно полифенолов под названием антоцианы. Они помогают предотвратить окисление ЛПНП. А именно окисленный ЛПНП может привести к образованию бляшек в артериях.

Вас также могут заинтересовать новости: