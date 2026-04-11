Можно ли пить рыбий жир для снижения холестерина: ученые дали однозначный ответ

Учёные объяснили, стоит ли заменять лекарства безрецептурными добавками.

Новые медицинские рекомендации советуют не использовать рыбий жир или другие безрецептурные добавки для контроля уровня холестерина. Об этом пишет Verywell Health в статье, содержание которой проверила фармацевт Эрика Праути.

Отмечается, что согласно обновленным рекомендациям, рыбий жир существенно не снижает уровень ЛПНП, или "плохого" холестерина, и не является эффективной альтернативой рецептурным лекарствам – статинам. В некоторых случаях прием этой добавки может даже ухудшить здоровье сердца. Об этом, в частности, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

По словам доктора медицинских наук, члена Американской академии здравоохранения, соавтора новых рекомендаций по холестерину Дональда Ллойда-Джонса, "нет никакой пользы" от использования добавок для лечения холестерина или снижения риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

"Существует множество доказательств, и они четко указывают на то, что добавки – это пустая трата времени и денег для лечения холестерина и попыток снизить риск сердечного приступа и инсульта", – сказал он.

Рыбий жир может даже ухудшить здоровье сердца

В некоторых случаях добавки с рыбьим жиром могут повышать уровень холестерина ЛПНП и увеличивать риск фибрилляции предсердий или нерегулярного сердцебиения. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Ahajournals. Также доктор медицинских наук, профессор сердечно-сосудистой медицины Медицинской школы Макговерн сказал, что он наблюдал такие эффекты рыбьего жира у своих пациентов.

"Пациенты часто считают, что добавка является "натуральной" альтернативой статинам или другой проверенной терапии, и это может привести к тому, что уровень ЛПНП или триглицеридов будет недолеченным в течение многих лет", – сказал Хиггинс.

Как говорится в исследовании, опубликованном на платформе MedlinePlus, отсрочка доказательных методов лечения может увеличить риск сердечного приступа или сердечной недостаточности в будущем.

В статье объясняется, что, в отличие от рецептурных препаратов, пищевые добавки не проходят такие же строгие испытания на безопасность и эффективность, поэтому могут содержать примеси и не являются эффективными.

"Безрецептурные добавки с рыбьим жиром имеют низкий уровень важного ингредиента (ЭПК – эйкозапентаеновой кислоты, – ред.), и для достижения какой-либо потенциальной пользы требуется не менее 10 таблеток в день", – сказал Ллиод-Джонс.

В то же время отмечается, что существует разновидность рыбьего жира, отпускаемая по рецепту. Это – икосапент этил, который все же рекомендуется в качестве средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний для определенных лиц с высоким риском. Речь идет об очищенной высокодозированной форме омега-3 жирной кислоты ЭПК, которая, как было доказано, действует совместно со статинами.

Добавки не должны заменять диету или лекарства

Вместо того, чтобы перегружать свой организм добавками, издание советует попробовать добавить в свой рацион больше рыбы. Например, морепродукты способны снижать риск инсульта.

"Однако употребление большего количества рыбы также не гарантирует идеального здоровья сердечно-сосудистой системы. Генетика и семейный анамнез влияют на уровень холестерина, поэтому иногда статины все равно нужны вместе с изменением образа жизни", – говорится в статье.

По словам Ллойд-Джонса, если вы будете принимать добавки с рыбьим жиром вместо статинов, "вы почти ничего не получите, кроме похудения кошелька, легкого расстройства желудка и отрыжки со вкусом или запахом рыбы".

Ранее УНИАН писал о лучшем для сердца завтраке. Отмечалось, что трое кардиологов, которых об этом спросили, ответили, что для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы завтракать стоит овсянкой с ягодами и греческим йогуртом. По словам врачей, овсянка богата клетчаткой, ягоды важны, так как являются мощным источником антиоксидантов, а греческий йогурт снабжает организм белком и пробиотиками, которые поддерживают аппетит и метаболическое здоровье.

Вас также могут заинтересовать новости: