Что снижает холестерин: диетологи назвали чай, который полезно пить перед сном

К тому же этот напиток способствует лучшему сну.

Если на ночь пить чай из цветков гибискуса, это поможет контролировать уровень липидов, а также будет способствовать крепкому сну. Об этом пишет EatingWell.

Как отмечает издание, согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Nutrition, действие чая начинается с тепла, "которое может сигнализировать мозгу о том, что пора расслабляться". Кроме того, чай из гибискуса не содержит кофеина, поэтому он может успокоить и помочь заснуть.

Еще одно преимущество этого напитка в том, что он помогает при высоком уровне холестерина (ЛПНП – липопротеины низкой плотности, или "плохой" холестерин). В то же время он может повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности, или "хорошего" холестерина).

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of the American Nutrition Association, это достигается благодаря высокой концентрации антиоксидантов, а именно полифенолов под названием антоцианы.

"Эти антиоксиданты помогают предотвратить окисление ЛПНП. Окисленный ЛПНП может привести к образованию бляшек в ваших артериях", – пояснила магистр наук, дипломированный врач Джина Ранкурт.

По ее словам, эти же соединения можно найти в чернике – именно они придают ягодам и цветам их характерные яркие оттенки.

Чай из гибискуса расслабляет кровеносные сосуды

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – это лекарства или продукты, которые расслабляют кровеносные сосуды, позволяя крови течь легче. В статье отмечается, что к ним относится и чай из гибискуса.

Ранкурт говорит, что они улучшают общее состояние сердца, уменьшая нагрузку на орган. Существуют также некоторые доказательства того, что они повышают уровень ЛПВП и снижают уровень триглицеридов.

Чай из гибискуса – противовоспалительное средство

Хроническое воспаление – один из главных врагов сердца. А антоцианы обладают противовоспалительным действием. Таким образом, они поддерживают здоровье сердца и предотвращают диабет. Об этом, в частности, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Pharmaceuticals.

Другие способы снижения холестерина

Диетолог Элла Давар для снижения уровня холестерина советует употреблять псиллиум подорожника (шелуху семян подорожника), который продается в аптеке.

"Псиллиум – это растворимая клетчатка, которая снижает уровень ЛПНП, связывая желчные кислоты и способствуя их выведению. Исследования показывают снижение уровня холестерина ЛПНП при регулярном употреблении", – пояснила она.

Также можно пить вишневый сок, который благодаря антоцианам может снижать "плохой" холестерин, а благодаря мелатонину – способствовать качеству сна, говорит Давар.

Также для нормализации уровня холестерина полезно двигаться. Ранкурт советует выбрать что-то между ходьбой, танцами и плаванием и рекомендует еженедельно заниматься умеренно интенсивной активностью не менее 150 минут.

Кроме того, для снижения холестерина полезно смеяться. Для этого можно посмотреть смешное шоу или почитать книгу, которая улучшит настроение. По словам эксперта, некоторые исследования показали, что "глубокий смех от души" уменьшает воспаление, а значит, снижает холестерин.

Ранее УНИАН писал, можно ли пить рыбий жир, чтобы снизить холестерин. Отмечалось, что согласно обновленным рекомендациям, этот продукт существенно не снижает уровень ЛПНП, или "плохого" холестерина, и не является эффективной альтернативой рецептурным лекарствам – статинам. В некоторых случаях прием этой добавки может даже ухудшить здоровье сердца.

