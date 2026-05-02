Что пить для снижения холестерина: диетолог назвала молочный продукт №1

Этот молочный продукт делает больше, чем просто поддерживает здоровье костей.

Если вы пытаетесь снизить уровень холестерина, то, вероятно, задаетесь вопросом, можно ли употреблять определенные молочные продукты.

На самом деле, как выяснили исследования, некоторые из них очень полезны для здоровья сердца, включая обычное обезжиренное молоко, пишет Eatingwell. По словам диетолога Лорен Твигге, молоко может вписываться в полезную диету для сердца.

Чем полезно молоко

"Хотя молоко содержит некоторое количество насыщенных жиров, оно также содержит витамины группы В, калий, кальций и магний, которые, поддерживают здоровье сердца", - подчеркнула она.

Данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление обезжиренного молока защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Во-первых, молоко не содержит добавленного сахара, что делает его хорошей альтернативой, если вам нужно что-то более интересное, чем вода.

Во-вторых, оно содержит важные витамины и минералы для здоровья сердца. В частности, по данным исследований, молоко содержит 8 граммов белка на чашку и 13 витаминов и минералов:

витамин D;

кальций;

калий;

магний.

"На самом деле, именно эти питательные вещества в молоке делают его основным компонентом диеты DASH, которая представляет собой режим питания, направленный на снижение артериального давления", - отметила Твигге.

Молоко хорошо сочетается с другими полезными для сердца продуктами

"Молоко - универсальный ингредиент, который хорошо сочетается с продуктами, богатыми клетчаткой, а это еще один важный способ снизить уровень холестерина", - отметила диетолог.

Ранее диетологи дали окончательный ответ на вопрос о том, какая капуста самая полезная для кишечника. Они отметили, что и красная и зеленая капуста будут очень полезны для организма.

Кроме того, диетологи раскрыли всю правду о белом хлебе и ответили, полезен ли он. Специалисты предупредили, что такой сорт хлеба можно полностью не исключать из рациона, но лучше им не злоупотреблять.

