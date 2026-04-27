Какая капуста полезнее для кишечника: диетологи дали четкий ответ

И красная и зеленая капуста будут очень полезны для организма.

Зеленая и красная капуста приносят пользу здоровью кишечника, но красная выигрывает благодаря более богатому сочетанию клетчатки и антиоксидантов.

Как красная капуста поддерживает здоровье кишечника

Красная и зеленая капуста содержат примерно одинаковое количество клетчатки на порцию в 1 стакан: 1,87 грамма и 2,25 грамма соответственно. Клетчатка - это важный питательный элемент для здоровья пищеварительной системы, которого, как установили исследования, многим людям часто не хватает, пишет Verywellhealth.

Однако красная капуста выигрывает благодаря сочетанию клетчатки и антиоксидантов, таких как антоцианы, говорится в исследованиях.

Видео дня

Исследования показывают, что антоцианы обладают уникальными преимуществами для здоровья кишечника. Например, антоцианы красной капусты увеличивают разнообразие кишечной микрофлоры и стимулируют выработку бактерий, продуцирующих бутират – короткоцепочечную жирную кислоту, которая служит основным источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку, помогая уменьшить воспаление, укрепить кишечный барьер и снизить риск заболеваний пищеварительной системы.

Кроме того, красная капуста содержит больше витамина С, чем зеленая. Было доказано, что он поддерживает целостность слизистой оболочки кишечника, которая играет главную роль не только в здоровье пищеварительной системы, но и в работе иммунной системы.

Как улучшить здоровье кишечника: польза зеленой капусты

Зеленая капуста чаще подвергается ферментации. Этот процесс способствует образованию полезных пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника.

Зеленая капуста – традиционный выбор для квашеной капусты и кимчи, которые входят в число лучших ферментированных продуктов для здоровья кишечника, предлагая источник пробиотиков, недоступный в готовых смесях.

Как добавить капусту в рацион

Капусту можно есть сырой или вареной. Чтобы использовать ее в сыром виде, нашинкуйте или тонко нарежьте. Красная капуста хорошо сочетается с кислыми заправками, такими как лимонный сок или яблочный уксус, которые также помогают смягчить ее слегка горьковатый вкус и сделать цвет ярче.

А квашеная капуста и кимчи отлично подходит для начинки бутербродов и бургеров, для блюд из круп и в качестве прекрасного гарнира практически к любому блюду.

Другие новости о здоровье

