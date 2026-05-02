Редис, при своей низкой калорийности, содержит целый набор веществ, полезных для здоровья человека, в том числе и женского организма.

Редис часто воспринимают просто как добавку к салату, хотя на самом деле это довольно полезный овощ. В нем есть витамины и растительные вещества, которые могут поддерживать здоровье и работу организма.

Эксперты из Goоd Food объяснили, сколько штук редиса можно есть в день, как это скажется на вашем организме и кому лучше воздержаться от употребления этого овоща.

Зачем есть редис – польза и вред для организма человека

Редис – это хрустящий и сочный корнеплод из семейства капустных, к которому также относятся такие привычные для украинской кухни овощи, как капуста, редька и хрен. Самый известный вид – красный редис, но встречаются и другие разновидности, например белый "дайкон", а также сорта с фиолетовой, черной или желтой кожурой.

Редис – польза и пищевая ценность на 80 г:

10 ккал / 39 кДж

0,6 г белка;

0,2 г жира;

1,5 г углеводов;

1,0 г клетчатки;

192 мг калия;

30 мкг фолата;

14 мг витамина C.

Как видите, редис – это довольно низкокалорийный овощ, который при минимальном содержании жиров и углеводов обеспечивает организм витамином C, калием и клетчаткой.

Кому нельзя есть редис

Редис в целом безопасен и полезен для большинства людей, но в некоторых случаях стоит соблюдать осторожность. Например, при заболеваниях щитовидной железы его иногда рекомендуют ограничивать, так как крестоцветные овощи могут влиять на усвоение йода – впрочем, речь обычно идет о регулярном употреблении в больших количествах.

При желчнокаменной болезни редис (особенно черный) может усиливать отток желчи, поэтому перед тем как вносить его в рацион, лучше проконсультироваться с врачом. Также людям с диабетом или нарушениями углеводного обмена стоит учитывать, что при чрезмерном употреблении он может влиять на уровень сахара в крови.

Теперь рассмотрим 5 основных причин, почему нужно есть редиску, особенно в ее сезон, когда магазины полны свежих и недорогих овощей.

Источник сульфорафана

Как и другие капустные овощи, редис содержит вещества, которые могут превращаться в сульфорафан – соединение с потенциально полезными свойствами. Так, например, согласно исследованию из Национальной библиотеки медицины США, сульфорафан может снижать риск развития некоторых заболеваний, в том числе онкологических.

Польза для сердца

Редис может поддерживать здоровье сердца благодаря содержанию различных растительных соединений, включая антоцианы. Эти вещества обладают антиоксидантным действием, помогают снижать воспаление и защищают сосуды от повреждений, связанных с окислительным стрессом, что важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник антиоксидантов

И корнеплод, и листья редиса содержат антиоксиданты: листья богаты флавонолами, а сам редис – фенольными соединениями. Дополнительно он богат на витамин C, который, по данным исследования из журнала Nutrients, помогает защищать клетки от повреждений, связанных со старением.

Что вырабатывает редис: польза для женщин

Редис содержит природное соединение RsAFP2, которое проявляет противогрибковые свойства и может быть полезным против Candida albicans – грибка, связанного с развитием кандидозных инфекций, включая молочницу.

Поелзен ли редис для печени и пищеварения

Редис, согласно исследованию из журнала PubMed, может стимулировать выработку пищеварительных соков, в частности желчи. Желчь вырабатывается печенью и играет важную роль в переваривании жиров и выведении токсинов из организма.

