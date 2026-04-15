Что дают 20 минут ходьбы каждое утро: врачи раскрыли неожиданную пользу

Эта привычка, не требующая затрат, может значительно улучшить работу мозга и общее самочувствие.

Всего 20-минутная прогулка на свежем воздухе утром оказывает комплексное положительное влияние на организм.

Специалисты отмечают, что именно первые часы после пробуждения играют важную роль для физического и психического здоровья, поэтому стоит включить в распорядок дня короткую прогулку, пишет Realsimple.

Улучшает настроение и снижает стресс

Утренний свет стимулирует выработку "гормонов счастья" – серотонина, дофамина и эндорфинов. Это помогает уменьшить стресс, поднять настроение и почувствовать прилив энергии, рассказал доктор медицинских наук, психиатр Рехан Азиз.

Видео дня

Кроме того, звуки природы и свежий воздух способствуют успокоению нервной системы, помогают выйти из состояния тревоги и сосредоточиться на настоящем моменте, добавила семейный терапевт, специалист по соматической терапии травм для женщин Хлоя Бин.

Нормализует сон

Пребывание на солнце утром помогает настроить биологические часы организма. Свет подавляет выработку мелатонина – гормона сна – и синхронизирует циркадные ритмы. В результате человек имеет больше энергии днем и лучше засыпает вечером, что критически важно для здоровья мозга.

Повышает концентрацию внимания

Специалисты отмечают, что утреннее пребывание на улице помогает быстрее "проснуться" и избавиться от чувства затуманенности. Свет повышает уровень кортизола, что способствует энергичности и лучшей концентрации.

Также стимулируется выработка дофамина, что повышает мотивацию и улучшает когнитивные функции.

Поддерживает здоровье мозга

Солнечный свет способствует выработке витамина D, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и поддерживает работу мозга.

Кроме того, утренний свет влияет на нейропластичность – способность мозга формировать новые связи. Он способствует образованию новых нейронов и поддерживает память и обучение, что особенно важно с возрастом.

Как начать ходить по утрам

Эксперты в области психического здоровья советуют не менять привычки резко: начать утреннюю прогулку можно с 3–5 минут, постепенно увеличивая время до 20 минут. Например, утренний кофе или чай можно взять с собой на прогулку.

Вас также могут заинтересовать новости: