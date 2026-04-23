Рассказываем, как проверить сыр на пальмовое масло и отличить натуральный продукт от подделки.

Как проверить - сыр или сырный продукт перед вами? Внешне они могут быть почти одинаковыми, но разница часто скрывается в деталях, которые легко упустить при покупке. Специалисты советуют обращать внимание прежде всего на название на упаковке, внимательно читать состав и не игнорировать цену. Именно эти три признака чаще всего помогают понять - перед вами натуральный сыр или более дешевый сырный продукт с заменителями молочного жира.

Как отличить натуральный сыр от сырного продукта

Как рассказала в комментарии УНИАН нутрициолог Людмила Матишинец, в первую очередь следует обращать внимание на название продукта и его состав. Если это не сыр, то на упаковке, ее лицевой стороне, должно быть указано - "Сырный продукт".

Видео дня

Также обязательно нужно оценить состав продукта. Базовый состав классического твердого сыра такой:

молоко;

закваска;

сычужный фермент;

соль (хлорид кальция).

"В некоторых сырах, рассчитанных на массовое производство, также есть консерванты, чтобы эти продукты дольше хранились. В сырах также могут быть ароматизаторы, например, топленого молока или сливок. Эти ингредиенты не типичны для классического твердого сыра, но они не свидетельствуют о том, что перед вами не классический сыр. По сути - это продукты с измененной рецептурой, и добавки изменяют их вкусовые свойства. Возможно, сыр недостаточно созревает и поэтому не приобретает правильного сырного аромата, поэтому в него добавляют добавки", - поясняет эксперт.

Но общее правило: чем короче состав - тем продукт ближе к классическому натуральному сыру. Лучше, конечно, выбирать сыр без ароматизаторов. Если же на упаковке написано "Сырный продукт", то в нем однозначно будут растительные жиры или заменители молочного жира.

Как проверить - сыр или сырный продукт - по его цене

Нутрициолог объясняет, что в среднем цена на твердый сыр - в диапазоне от 500 до 600 грн/кг. Это реалистичный ориентир для массового сегмента. Премиальные, то есть, более выдержанные сыры стоят дороже - в среднем от 800 до 1000 грн/кг и больше.

Если стоимость продукта значительно ниже, то, вероятно, перед вами уже сырный продукт. Но если на упаковке все же написано "сыр", но его продают по низкой цене, то с ним может быть что-то не так: например, истекает срок хранения, или продукт некачественный.

"Если сыр стоит меньше 400 грн/кг, то тогда, на мой взгляд, нужно внимательно посмотреть, что входит в его состав", - советует эксперт.

Как проверить сыр на натуральность дома

По словам Людмилы Матишинец, способов, как проверить твердый сыр в домашних условиях, практически нет: только лабораторные исследования могут помочь на 100% убедиться, что твердый сыр - натуральный.

Есть способ, как проверить сыр с помощью йода, но он работает только с кисломолочным сыром - таким образом узнают, добавлен ли в него крахмал. С твердыми сырами дело обстоит иначе, поскольку ни в классический сыр, ни в сырный продукт крахмал не добавляют.

Вот как проверить сыр на качество можно самостоятельно:

натуральный продукт имеет приятный сырный запах - у него не должно быть резкой "кислинки", химического или резинового запаха и т.п.;

цвет натурального сыра должен быть равномерным;

он не должен скрипеть на зубах и иметь постороннего привкуса, несвойственного молочным продуктам;

менее жирные сыры имеют более плотную структуру и более сухие, более жирные - обычно мягче и эластичнее и имеют более сливочный вкус;

твердые, более выдержанные сыры, например, пармезан, должны быть ломкими - таким сырам не свойственна эластичность.

Если при нарезке продукт скрипит, как резина, а также имеет привкус маргарина или мыла - это может говорить о низком качестве. Впрочем, легкий скрип сам по себе - не приговор: он может быть естественной текстурой сыра с высоким содержанием белка, молодого возраста или низкой влажностью. То же самое касается и плавления - разные виды сыра ведут себя по-разному: моцарелла плавится хорошо, а пармезан почти не плавится, и это норма.

Если же сыр имеет слишком выраженный сливочный запах или очень яркий аромат топленого молока, то в нем много ароматизаторов, объясняет специалист.

В интернете можно найти немало народных способов проверить сыр на натуральность - например, часто пишут, как проверить сыр зажигалкой или как проверить сыр в кипятке. Мы спросили эксперта, работают ли они:

Нет, "тест с поджиганием" не является научно обоснованным способом определить, натуральный ли сыр и есть ли в нем растительные жиры/пальмовое масло. Он может дать ложный результат, поскольку поведение сыра при нагревании зависит от многих нормальных технологических причин, даже в полностью натуральном сыре.

Также невозможно проверить сыр в кипятке, так как таким образом можно дискредитировать качественные сыры. Поэтому, как уже упоминалось, на практике лучше всего смотреть на название продукта и список ингредиентов - есть ли там замена молочного жира, написано ли "Сырный продукт", "Продукт с растительным жиром", "Имитационный" и т. д. Если нужно точно - то это только лабораторный анализ.

