10 продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые помогут похудеть

Включение этих нехитрых продуктов в ежедневный рацион гарантирует похудение и поддержание стабильной стройности.

Продукты с высоким содержанием клетчатки улучшают пищеварение и помогают чувствовать сытость, что способствует снижению веса. Эти продукты также способствуют улучшению общего состояния здоровья, пишет Health.

1. Чечевица

В одной чашке содержится 15,6 грамма клетчатки, или 55,7% от рекомендуемой суточной нормы в 28 граммов. Как выяснили исследования, чечевица богата белком (17,9 грамма на чашку) в дополнение к клетчатке. Белки и клетчатка замедляют пищеварение и обеспечивают длительное чувство сытости.

Исследование года показало, что взрослые, употреблявшие бобовые, за 10 лет набрали гораздо меньше веса по сравнению с теми, кто их не употреблял.

2. Авокадо

На 201 грамм авокадо приходится 13,5 граммов клетчатки, или 48% от суточной потребности. Употребление авокадо помогает не набирать вес с течением времени, а также предотвратить высокий уровень "плохого" холестерина. Авокадо содержит мало углеводов и много полезных жиров, что делает его подходящим для низкоуглеводных диет.

3. Семена льна

На столовую ложку приходится 5,62 грамма клетчатки, это 20% от суточной нормы. Семена льна богаты несколькими витаминами и минералами, включая медь, магний и селен. Кроме того, исследования выявили, что у людей, принимающих 30 граммов молотых семян льна, проявляется большее уменьшение окружности талии и соотношения талии и бедер.

4. Малина

На чашку ягод приходится 8 граммов клетчатки, или 29% от суточной нормы. Помимо клетчатки и витаминов, малина богата мощными антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений, что снижает риск заболеваний. Исследования показали, что продукты, богатые антиоксидантами, снижают риски, связанные с окислительным стрессом, включая болезни сердца.

5. Брюссельская капуста

На чашку припадает 4 грамма клетчатки - 14,3% от суточной нормы. Обзор показал, что люди, которые ели больше овощей, имели меньший риск набора веса и развития ожирения по сравнению с теми, кто потреблял мало овощей. Брюссельская капуста также богата витаминами С и К, фолиевой кислотой, а также защитными растительными соединениями, такими как каротиноиды.

6. Семена чиа

На 28 граммов припадает 9,75 граммов клетчатки или 34,8% от суточной нормы. Употребление этих семян помогает уменьшить количество жира в организме, особенно на животе. Обзор показал, что добавление семян чиа в рацион было связано со значительным уменьшением окружности талии. Семена чиа также богаты кальцием, селеном, железом, марганцем и магнием.

7. Ежевика

На чашку ягод припадает 7,63 грамма клетчатки, или 27,3% от суточной нормы. Ежевика – хороший источник фолиевой кислоты, витаминов С и К, марганца. Она также богата защитными фенольными соединениями с мощными антиоксидантными свойствами.

8. Черная фасоль

В чашке содержится 15 грамм клетчатки, что составляет более половины суточной нормы. В той же порции содержится 15,2 грамма белка, что делает черную фасоль сытным блюдом. Клетчатка способствует здоровому опорожнению кишечника и защищает от заболеваний пищеварительной системы.

9. Овсяная крупа

На четверть чашки приходится 5 грамм клетчати, или 18% от суточной нормы. Эта крупа, также известная как цельный овес, является наименее обработанной формой овса. Овсяная крупа содержит 5 граммов клетчатки на порцию в четверть стакана, что более чем вдвое превышает количество клетчатки в такой же порции овсяных хлопьев. Она также содержит больше белка, чем овсяные хлопья, что делает овсяную крупу лучшим выбором для похудения.

10. Эдамаме

На стакан приходится 8 граммов клетчатки, или 28,6% от суточной нормы. Такая же порция эдамаме содержит 18,5 граммов белка. Выбор продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки помогает достичь и поддерживать здоровый вес.

Эдамаме также является богатым источником магния и калия, которые необходимы для регулирования кровяного давления.

