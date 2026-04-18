Диетологи рассказали, как белый хлеб влияет на здоровье

Такой сорт хлеба не нужно полностью исключать из рациона, но лучше им не злоупотреблять.

Многие не представляют себе завтрак или ужин без белого хлеба. Но действительно ли он является хорошим выбором в плане здоровья.

Оказывается, как пишет Kobieta, споры на этот счет не случайны. Белый хлеб многие выбирают из-за его вкуса и доступности, но не все знают о его влиянии на здоровье.

В частности, в отличие от цельнозернового хлеба, он быстрее повышает уровень сахара в крови, что приводит к резким скачкам энергии и более быстрому чувству голода. Однако на этом проблема не заканчивается.

Влияние белого хлеба на здоровье

Самая большая белого хлеба – его низкая питательная ценность. Он производится из сильно рафинированной муки, а это значит, что она не содержит многих питательных веществ. В процессе рафинации удаляются отруби и зародыш, которые являются источником клетчатки, витаминов группы В и минералов, таких как магний и железо. В результате получаются так называемые пустые калории, которые никакой пользы здоровью не дают.

"Отсутствие клетчатки означает, что она переваривается практически мгновенно, быстро повышая уровень сахара в крови и так же быстро его понижая, что приводит к упадку энергии, сильным приступам голода и возвращению чувства голода гораздо раньше, чем ожидалось", - рассказала диетолог Коко Пьеррель.

Однако не все почувствуют значительное влияние от употребления белого хлеба. "Для многих здоровых людей это повышение временное и незначительное", - подчеркнул диетолог Майкл Микелис.

Отказываться от белого хлеба не нужно

Все вышесказанное не означает, что белый хлеб должен исчезнуть из рациона. "Кому-то белый хлеб может нравиться больше цельнозернового, но его следует сочетать с салатом, чтобы удовлетворить потребность в клетчатке", - посоветовала диетолог Валери Каллен.

Недавно ученые назвали два сорта, которые очень полезны для здоровья. Эксперты отметили, что оба вида хлеба могут стать частью здорового питания, если соблюдать несколько условий.

Также диетологи рассказали, что белый хлеб делает с уровнем сахара в крови. Они ответили, что будет с уровнем глюкозы в крови, если ежедневно есть белый хлеб.

Вас также могут заинтересовать новости: