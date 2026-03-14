Что макароны делают с уровнем сахара в крови: диетологи дали четкий ответ

Макароны в процессе пищеварения могут повышать уровень сахара в крови. Но диетологи рассказали, как правильно их есть, чтобы этого не происходило.

Макароны повышают уровень сахара в крови, поскольку организм расщепляет углеводы на сахара, но это само по себе не плохо. На самом деле, именно так организм получает энергию.

Проблема возникает только в том случае, как установили исследования, если уровень сахара в крови слишком высок и слишком часто, пишет Eatingwell. Диетологи, специализирующиеся на диабете, рассказали, как макароны влияют на уровень сахара в крови, и посоветовали, как их включить в рацион без возникновения проблем.

Макароны поднимают уровень сахара в крови

"Макароны - это углеводы, поэтому в процессе пищеварения они расщепляются на глюкозу и могут повышать уровень сахара в крови, особенно если их употреблять отдельно или в больших количествах", - сказала диетолог Джина Хассик.

Отмечается, что если у человека нет диабета, организм вырабатывает инсулин и хорошо на него реагирует, поэтому уровень сахара в крови не будет слишком высоким после употребления макарон. Но если у человека сахарный диабет, возможно, придется более внимательно следить за потреблением макарон, чтобы предотвратить скачок.

Диетологи отметили, что макароны - один из лучших вариантов для предотвращения скачков. "Макароны повышают уровень сахара в крови постепенно, а не так как белый хлеб или сладости, благодаря своему естественному низкому гликемическому индексу", - объяснила Хассик.

Исследования показывают, что даже макароны из рафинированной пшеницы имеют низкий гликемический индекс. Это гораздо более полезно для уровня сахара в крови, чем другие рафинированные углеводы, такие как белый хлеб или картофель.

Такие варианты макарон, как макароны из нута, чечевицы и цельнозерновые макароны, еще более полезны для уровня сахара в крови. "Цельнозерновые или бобовые макароны полезны для некоторых людей, потому что они содержат больше клетчатки и белка", - отметила Хассик.

Они повышают уровень сахара в крови медленнее и равномернее, чем обычные макароны. Они позволяют легко увеличить потребление клетчатки и белка - двух ключевых питательных веществ для поддержания стабильного уровня сахара в крови, по данным исследований.

Как правильно включить макароны в рацион

Макароны вполне могут быть частью ежедневного рациона, поскольку от 45% до 65% калорий должны поступать из углеводов, поэтому макароны могут быть на вашей тарелке каждый день.

"Важнее то, как вы едите макароны, чем то, как часто, поскольку размер порции и сбалансированность питания играют большую роль в реакции уровня сахара в крови, чем просто частота употребления", - рассказала диетолог.

"Люди с проблемами уровня сахара в крови могут есть пасту ежедневно без резких скачков уровня сахара, если она является частью сбалансированной диеты, включающей овощи, нежирный белок и полезные жиры", - сказала диетолог Шери Гау.

Это могут быть макароны со шпинатом, томатным соусом и фаршем из индейки или употребление ее с сытным салатом и 85 граммами курицы.

Сочетайте ее с белком, клетчаткой и полезными жирами. "Сбалансированная диета обеспечивает белок, клетчатку и полезные жиры, которые помогают замедлить высвобождение сахара в кровоток, обеспечивая стабильный уровень сахара в крови, а не резкие скачки", - добавила Гау.

Добавляйте к макаронам овощи, нежирный белок (например, индейку, рыбу или курицу) и полезные жиры (например, оливковое масло или салат с заправкой на основе масла) для поддержания сбалансированного уровня сахара в крови.

Остудите и разогрейте - это способ снизить влияние макарон на уровень сахара в крови. Приготовьте большую порцию макарон заранее, поставьте их в холодильник, а затем разогрейте позже.

"Разогретые макароны являются хорошим источником резистентного крахмала, который оказывает меньшее влияние на уровень сахара в крови", - объяснила Гау.

Дело в том, что в процессе охлаждения образуется больше этого резистентного крахмала - клетчатки, которая не переваривается в тонком кишечнике.

"Переваренные, более мягкие макароны перевариваются быстрее и могут привести к более высоким показателям уровня сахара в крови, чем макароны, приготовленные до состояния al dente", - рассказала Хассик.

Следите за размером порции. Конечно, количество съеденных макарон также влияет на то, насколько сильно она повысит уровень сахара в крови. "Нужно ограничить порции макаронных изделий примерно до 1 стакана готовых", - посоветовала Гау.

