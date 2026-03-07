Что будет с давлением, если регулярно есть яйца: ученые дали ответ

Яйца могут поддерживать здоровое давление, но только при определенных условиях.

Регулярное употребление яиц обычно не повышает кровяное давление у большинства здоровых взрослых. Их влияние в значительной степени зависит от того, сколько яиц вы едите, с чем вы их едите и каково ваше состояние здоровья. Об этом пишет VerywellHealth в статье, содержание которой проверила зарегистрированная диетолог Авивом Джошуа

Отмечается, что яйца содержат мало натрия, который является основным пищевым фактором риска гипертонии: согласно данным медицинского центра Университета Рочестера, в одном крупном яйце примерно 60 миллиграммов этого микроэлемента.

В обзоре 15 исследований, проведенном в 2020 году и опубликованном в журнале Curr Hypertens Rep, говорилось, что употребление одного яйца в день не оказывает существенного влияния на систолическое (выше число) или диастолическое (нижнее число) артериальное давление. Риск сердечных заболеваний от употребления одного яйца в день не был больше, чем риск от употребления одного яйца и меньше в неделю.

Яйца и холестерин

Одно крупное яйцо, согласно данным того же медицинского центра Университета Рочестера, содержит около 200 мг холестерина, преимущественно в желтке. А высокий уровень холестерина способствует образованию бляшек, что приводит к атеросклерозу. Последний, в свою очередь, способствует повышению давления и наоборот.

"Учитывая это, влияние яиц, как правило, умеренное. Это объясняется тем, что влияние употребления яиц на "плохой" холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, который вызывает образование бляшек) и "хороший" холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, который помогает выводить избыток холестерина из крови) является относительно одинаковым", - говорится в статье.

Таким образом, поскольку яйца поддерживают "нейтральное" соотношение ЛПНП и ЛПВП, они не представляют большого риска развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, заключает автор.

В яйцах есть питательные вещества, которые могут поддерживать здоровое давление

Одно большое яйцо содержит несколько питательных веществ, которые улучшают сердечно-сосудистое здоровье, в частности:

63 мг калия – помогает сбалансировать уровень натрия в крови;

5 мг магния - способствует расслаблению кровеносных сосудов;

6 г белка – способствует ощущению сытости и снижению веса, полезен для кровяного давления и здоровья сердца.

В связи с этим, говорится в материале, некоторые исследования показали, что употребление пяти или более яиц в неделю как части здоровой для сердца диеты способствует незначительному улучшению артериального давления.

Кому нужно ограничить потребление яиц

Для большинства здоровых взрослых регулярное употребление яиц может существенно не влиять на кровяное давление, однако некоторым может понадобиться уменьшить их потребление из-за сопутствующих заболеваний.

Установленное сердечно-сосудистое заболевание. Американская пищевая ассоциация рекомендует людям с таким диагнозом уменьшить потребление как холестерина, так и насыщенных жиров.

Высокий уровень холестерина ЛПНП. Людям с уровнем ЛПНП 160 миллиграммов на децилитр и более, а также тем, кто имеет редкие заболевания, такие как семейная гиперхолестеринемия, также, вероятно, нужно контролировать потребление яиц.

Диабет второго типа. Поскольку диабет ускоряет атеросклероз, повреждает артерии, то ученые предполагают, что таким пациентам нужно ограничивать количество яиц в рационе.

Для людей с тяжелой гипертонией яйца не считаются тем продуктом, который следует ограничивать исключительно из-за кровяного давления. Тем не менее, важно обратиться к врачу, чтобы проверить уровень холестерина и обсудить здоровые пищевые привычки.

Имеет значение способ приготовления

То, как вы готовите яйца и с чем их едите, может влиять на кровяное давление. Отмечается, что для здоровья сердечно-сосудистой системы имеет значение добавление соли, других продуктов с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров, в частности:

сливочного масла или маргарина;

обработанного мяса (бекона, колбасы, ветчины);

сыров (особенно плавленых);

жареного картофеля.

Правильные варианты потребления яиц:

вареные или пашот;

минимальное добавление сливочного масла или соли;

приготовление с оливковым маслом, а не с насыщенными жирами;

сочетание яиц с цельнозерновыми тостами или богатыми калием овощами (шпинатом, грибами, авокадо);

добавление к одному целому яйцу еще одного белка без желтка (для увеличения объема и без лишнего холестерина).

Ранее УНИАН писал, как понять, что яйца в холодильнике испортились. Отмечалось, что есть несколько способов проверки. В частности, можно проверить срок годности, который должен быть на упаковке. Также можно понюхать яйцо. А еще можно окунуть его в холодную воду: свежее яйцо утонет, а несвежее - поднимется на поверхность.

