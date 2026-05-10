Вы убиваете свои стопы: физиотерапевт назвала обувь, которую нельзя покупать

Согласно приведенным данным, более шести из десяти взрослых покупают обувь неподходящего размера.

Ходьба незаменима для физического состояния, однако неправильный выбор кроссовок может полностью свести на нет ваши усилия и привести к деформациям. Об этом сообщает физиотерапевт Милика Макдауэлл в интервью TODAY.

По словам эксперта, более 60% взрослых выбирают обувь не своего размера, поскольку многие ошибочно полагают, что стопа перестает расти после окончания подросткового периода, однако с возрастом она может становиться длиннее и шире.

"Распространено ошибочное представление, что обувь одного размера сопровождает вас на протяжении всей взрослой жизни. Большинство людей думают, что когда они перестают расти в высоту, их ноги тоже перестают расти", – рассказала Макдауэлл.

Видео дня

По мнению эксперта, идеальным выбором является обувь с более широким носком и низким перепадом высоты от пятки до пальцев (8 мм или меньше). Чрезмерная амортизация, которая сейчас в тренде, на самом деле может навредить, поскольку "обувь выполняет всю работу", делая мышцы стопы слабыми.

"После долгого дня ходьбы в правильной обуви ноги должны чувствовать усталость, но не дискомфорт. Это важное отличие", – подчеркивает физиотерапевт.

По имеющимся данным, основными "красными флажками" являются мозоли, онемение и судороги. Макдауэлл считает безумием идею разнашивания неудобной обуви.

"Иногда в этом можно винить носки, но в 90% случаев, если у тебя появляются мозоли, обувь не подходит и не разносится", – добавляет она.

Как отмечает эксперт, если вы испытываете постоянную боль или заметили появление косточек, необходимо немедленно обратиться к врачу, ведь проблемы со стопами влияют на каждый аспект повседневной жизни.

Полезные советы для здоровья

Ранее УНИАН писал, что ученые нашли упражнение, которое в 4 раза эффективнее ходьбы. Речь идет о велосипеде. Езда – это как бы "турбо-версия" ходьбы: те же движения, но гораздо меньшие потери энергии и более плавная работа мышц. Благодаря колесам и передачам велосипед почти не "тормозит" тело на каждом шагу, поэтому движение становится в несколько раз эффективнее.

Вас также могут заинтересовать новости: