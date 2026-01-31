У диетологов спросили о самом полезном хлебе, все они ответили одинаково

Маркетинговые заявления могут обманывать, поэтому лучше внимательно читать состав продукта на упаковке.

Выбор полезного хлеба в супермаркете должен водится к тому, который содержит клетчатку, питательные вещества и обеспечивает чувство сытости.

1. Ищите 100% цельнозерновой хлеб

Один из важнейших показателей полезности хлеба - это изготовлен ли он из цельного зерна. Цельное зерно включает отруби, зародыш и эндосперм – части зерна, которые содержат клетчатку, витамины группы В, железо, магний и полезные растительные соединения, пишет Verywellhealth.

"При выборе полезного хлеба ищите продукты, изготовленные из 100% цельного зерна", – сказала диетолог Морган Уокер и добавила,что цельное зерно поддерживает здоровье кишечника, сердца и регуляцию уровня сахара в крови.

Уокер рекомендовала выбирать хлеб, содержащий не менее 3 граммов клетчатки на кусочек. Ингредиенты, такие как цельнозерновая пшеничная мука, цельнозерновой овес, рожь или пророщенные зерна, являются убедительными показателями того, что хлеб более питателен.

Исследования подтверждают это. Диета, богатая цельными зернами, связана с более низким риском хронических заболеваний, включая болезни сердца и диабет 2 типа, по сравнению с диетами, богатыми рафинированными зернами.

2. Проверьте наличие белка

Уокер отметила, что хлеб, приготовленный из цельных зерен, семян или пророщенных зерен содержит больше белка, что может способствовать насыщению и более стабильному уровню энергии между приемами пищи.

Хотя хлеб не обязательно должен быть основным источником белка, выбор буханки с несколькими дополнительными граммами белка на кусочек может помочь сбалансировать прием пищи. Сочетание хлеба с высоким содержанием белка со сбалансированным дополнением, таким как яйца, ореховое масло, тунец или хумус, способствует чувству сытости и поддержанию энергии в течение дня.

3. Проверьте список ингредиентов

Маркетинговые заявления могут обманывать. "Многозерновой" не означает цельнозерновой, и "пшеничный хлеб" может состоять в основном из рафинированной муки, но иметь более темный цвет.

"Не весь пшеничный хлеб полезен, поэтому советую игнорировать лицевую сторону этикетки и сосредоточиться на списке ингредиентов", – сказала диетолог Дженнифер Роулингс.

Она рекомендует искать в списке ингредиентов "цельнозерновой" или "100% цельнозерновой". Это говорит, что хлеб действительно содержит клетчатку, витамины группы В и минералы, а не просто пшеничный ароматизатор.

Чего следует избегать в покупном хлебе

Многие виды хлеба содержат добавки, которые могут затруднить контроль уровня сахара в крови, здоровье сердца или чувство сытости. По мнению экспертов, при изучении списка ингредиентов и этикетки с информацией о пищевой ценности следует обращать внимание на такие наиболее тревожные признаки:

Рафинированная мука: если первым ингредиентом указана обогащенная пшеничная мука, пшеничная мука или неотбеленная мука, то хлеб изготовлен из рафинированных зерен. Из этих видов хлеба удалена большая часть клетчатки и питательных веществ. Тако хлеб совершенно не полезен для здоровья кишечника и контроля уровня сахара в крови.

Добавленный сахар: многие виды хлеба содержат добавленный сахар, даже если они не кажутся сладкими. Уокер рекомендовала выбирать варианты с содержанием добавленного сахара не более 1–2 граммов на кусочек, особенно для людей с диабетом или проблемами с уровнем сахара в крови.

Избыток натрия: хотя некоторое количество соли необходимо для вкуса и структуры, очень высокий уровень натрия может вызывать беспокойство у людей с гипертонией.

Добавки или консерванты: консерванты и добавки не являются необходимыми для питания и не имеют убедительных доказательств их пользы.

