Первая страна в мире разрешила терапию стволовыми клетками: какие болезни будут лечить

Новый тип лечения на основе стволовых клеток получил разрешение на применение, что знаменует собой важный момент в развитии регенеративной медицины.

В Японии впервые разрешили методы лечения с перепрограммированными клетками, которые способны превращаться в различные типы тканей. Эти методы лечения могут стать доступны пациентам уже к лету.

Как пишет digi24, японские регулирующие органы разрешили сразу два инновационных метода на основе стволовых клеток - для лечения болезни Паркинсона и тяжелой сердечной недостаточности.

Лечение болезни Паркинсона

Одна из японских фармацевтических компаний получила разрешение на выпуск и продажу препарата Amchepry для лечения болезни Паркинсона.

Лечение включает трансплантацию стволовых клеток в мозг пациента.

Что показали исследования

Результаты исследований ученых Киотского университета показали, что такое лечение безопасно и может улучшить симптомы заболевания.

В исследовании участвовали 7 пациентов с болезнью Паркинсона в возрасте от 50 до 69 лет. Каждому пациенту было имплантировано 5-10 млн клеток в оба полушария головного мозга. Стволовые клетки от здоровых доноров были трансформированы в предшественники нейронов, продуцирующих дофамин. У пациентов с болезнью Паркинсона эти клетки отсутствуют или разрушены.

За пациентами наблюдали 2 года. Исследование не выявило каких-либо серьезных побочных эффектов, и у 4 пациентов наблюдалось улучшение симптомов.

Лечение сердечной недостаточности

Министерство здравоохранения Японии также объявило об одобрении терапии ReHeart, которую разработал медицинский стартап Cuorips. Терапия использует трансплантаты слоев ткани сердечной мышцы, выращенных в лаборатории.

Эти слои наносятся на поверхность сердца и могут способствовать образованию новых кровеносных сосудов и улучшению функции сердца.

Когда инновационное лечение станет доступным

Обе терапии могут быть выведены на рынок и применяться пациентам в ближайшие месяцы.

Они станут первыми коммерчески доступными медицинскими продуктами, использующими стволовые клетки.

Кто создал методы

Перепрограммированные стволовые клетки были разработаны японским ученым Синьи Яманаки, лауреатом Нобелевской премии по медицине 2012 года.

Эти клетки получают путем перепрограммирования зрелых клеток организма, которые возвращаются в состояние, аналогичное состоянию молодых клеток, способных трансформироваться практически в любой тип клеток организма.

Министр здравоохранения Японии Кенъитиро Уэно выразил надежду, что эти методы лечения принесут пользу не только японским пациентам, но и людям в в других странах. Он пообещал ускорить необходимые процедуры, чтобы лечение стало доступно пациентам.

Что такое болезнь Паркинсона

Это хроническое дегенеративное неврологическое заболевание, поражающее двигательную систему человека.

Заболевание часто вызывает тремор и затруднения при движении. По данным Фонда Паркинсона, во всем мире этим заболеванием страдают около 10 млн человек. По данным Фонда, есть методы лечения, которые облегчают симптомы болезни, но не замедляют и не останавливают ее развитие.

