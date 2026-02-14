Что есть для здоровья щитовидной железы: диетологи рекомендовали 20 продуктов

Все они очень доступны и их легко включить в повседневный рацион.

Селен - это важный минерал, поддерживающий функцию иммунной системы, здоровье щитовидной железы, гормональный обмен и общее состояние клеток.

Примерно четверть или почти половина его запасов находится в скелетных мышцах. Дефицит селена встречается редко, но употребление продуктов, богатых этим минералом, поможет убедиться, что вы получаете его достаточное количество, пишет Verywellhealth.

1. Бразильские орехи

В 28 г бразильских орехов (около 6 орехов) содержится 544 микрограмма (мкг) селена. Однако ограничьте потребление бразильских орехов, чтобы избежать чрезмерного потребления селена.

2. Рыба и креветки

Селен присутствует в воде, поэтому многие виды рыбы и креветок богаты этим минералом. Следующие виды морепродуктов являются хорошим источником селена:

желтоперый тунец: 92 мкг;

сардины: 45 мкг;

приготовленные креветки: 42 мкг.

3. Свинина и ветчина

Свинина и ветчина богаты белком и селеном. Свиная отбивная весом 85 г содержит 37 мкг селена. А 85 г жареной ветчины - 24 мкг.

4. Зерновые и хлеб

Зерновые и другие растительные продукты поглощают селен из почвы.

К зерновым продуктам относятся:

спагетти: 33 мкг;

два ломтика цельнозернового хлеба: 16 мкг;

два ломтика белого хлеба: 12 мкг.

5. Говяжья печень

В стейке из говядины весом 85 г содержится 37 мкг селена. В 85 г говяжьей печени - 28 мкг, а в 85 г говяжьего фарша - 33 мкг.

6. Курица и индейка

Это отличные источники белка и селена, при этом низкокалорийные. В 85 г куриного мяса без жира содержится 22 мкг селена. В 85 г жареной индейки содержится 26 мкг селена.

7. Творог

Молочные продукты, такие как творог, богаты белком и селеном. В одной чашке творога с 2% жирности содержится 20 мкг селена.

8. Семена подсолнечника

Это простая и вкусная закуска, богатая полезными питательными веществами. 100-граммовая порция содержит 18 мкг селена.

9. Яйца

Они богаты белком и несколькими минералами, включая селен. Одно вареное яйцо содержит 15 мкг селена.

10. Печеные бобы

Это сытный гарнир, идеально подходящий для людей, придерживающихся вегетарианской или веганской диеты. Одна чашка консервированных печеных бобов содержит 13 мкг селена.

11. Бурый рис

Он богат клетчаткой, витаминами и минералами, а также содержит мало жира и калорий. Одна чашка вареного этого риса содержит 12 мкг селена.

12. Грибы

Это отличный выбор для тех, кто ищет источники белка, но не есть мяса. В половине чашки жареных грибов портобелло содержится 13 мкг селена.

13. Овсянка

Одна чашка приготовленной овсянки содержит 13 мкг селена.

14. Шпинат

Некоторые растительные продукты, такие как шпинат, также содержат селен. Полчашки замороженного вареного шпината содержат 5 мкг.

15. Молоко и йогурт

Молоко и йогурт содержат большое количество белка, кальция и селена. В одной чашке нежирного йогурта без добавок содержится 8 мкг селена, а в одной чашке 1% молока - 6 мкг.

16. Чечевица

Она богата несколькими питательными веществами, включая клетчатку и селен. Одна чашка вареной чечевицы содержит 6 мкг селена.

17. Фисташки

28 г обжаренных фисташек содержит 2 мкг селена.

18. Горох

Полстакана вареного зеленого горошка содержит 1 мкг селена.

19. Картофель

Одна запеченная картофелина содержит около 1 мкг селена.

20. Бананы

Бананы часто известны своим содержанием калия, но они также содержат селен. Одна чашка нарезанных бананов содержит 1,5 мкг селена.

