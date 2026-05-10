В этих фруктах больше калия, чем в бананах, но люди редко их едят

Они идеально подходят для диабетиков, регулируют кровяное давление и помогают поддержать здоровый вес.

Сливы мирабель, несмотря на свою доступность и исключительную пользу для здоровья, часто остаются незамеченными. Однако они содержат множество ценных полезных веществ, и их стоит чаще включать в свой рацион, пишет portalspozywczy.pl.

Сливы мирабель содержат витамины С, А, калий, магний, железо и клетчатку. Они идеально подходят для диабетиков, содержат много калия и регулируют кровяное давление.

Регулярное их употребление может положительно повлиять на иммунитет, зрение, пищеварение, а также на здоровье суставов и костей. Этот фрукт также поддерживает работу сердца, помогая поддерживать здоровое кровяное давление, что снижает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты подчеркивают, что сливы мирабель действуют как естественное средство для защиты сердца от многих болезней. Они также поддерживают нервную систему и обеспечиают длительное чувство сытости, что может помочь при похудении.

Видео дня

Как распознать и использовать сливы мирабель?

Сезон слив мирабель длится с июля по сентябрь. Это небольшие плоды круглой формы с желтой кожурой, иногда покрытой мелкими красными точками. Мякоть плода нежная, а вкус кисло-сладкий. Диаметр сливы мирабели обычно составляет два-три сантиметра.

На кухне слива мирабель – отличный ингредиент для летних десертов. Из него можно делать джемы, варенье, компоты и торты. Фрукт вкусен как в сыром, так и в сушеном виде, а его универсальность делает его интересным дополнением ко многим блюдам.

Ранее врач рассказал о самых полезных фруктах для сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: